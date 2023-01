Paula Cendejas, sin filtros en su primer álbum, 'FOMO': "Prefiero conectar con la gente, antes que hacer algo más genérico"

Paula Cendejas lo ha hecho todo al revés. No es mi opinión, es una conclusión que ha expresado ella misma: ha pasado de actuar en grandes festivales a girar por salas pequeñas, en las que conectar más con sus fans; empezó colaborando con grandes figuras de la industria musical, como C. Tangana o Piso 21, y ahora ha llegado el momento de centrarse en sus proyectos como solista; conectó con importantes productores, para después alzar el vuelo y crear por su cuenta. Todo lo ha hecho al revés que la mayoría de artistas, menos este último proyecto. Tras años de esfuerzo, por fin llega su primer álbum completo, 'FOMO', y esto es lo que nos ha explicado sobre la trayectoria que la ha llevado hasta él.

¿Cómo te sientes al lanzar tu primer disco, después de tantos años de trabajo?

Es un momento muy único, muy especial, porque hace un año y medio o dos saqué un EP, pero un álbum siempre es un paso más. Me apetecía mucho después de tres años, cuatro casi, dedicándome a la música. Estoy nerviosa, estoy expectante, estoy ilusionada, estoy emocionada… Son muchas emociones juntas a la vez.

¿Qué esperas transmitir con este disco?

A casi todos los artistas lo que más nos importa es que conecte con el público, entonces yo espero que conecte con las personas y que puedan entender un poco más de mí y de mi mundo. Sí que es verdad que, quizás, yo como persona soy más reservada, pero intento que mi música y mis letras muestren un poquito más de mí.

Tus letras no tienen filtro, a veces pueden llegar a sonar hasta crueles. ¿Es algo que haces a propósito, o simplemente te dejas llevar a la hora de escribirlas?

Sí es verdad que en este álbum y en lo que va a venir después estoy trabajando mucho en tener todavía menos filtros a la hora de escribir, ser todavía más real y más transparente. No vas a conectar con el 100% de tus oyentes, pero para mí ese no es el objetivo. Prefiero conectar con la gente que se sienta realmente identificada, que llegue a un menor número de personas, pero que realmente sientan las canciones, antes que hacer algo más genérico.

¿Hay alguna canción que sientas especialmente cercana a ti, o con la que sientas una conexión particular?

Una que salió hace tiempo es 'X ti', que para mí es un tema en el que no hubo filtros, me mostré tal y como era. Siempre va a ser una canción muy especial que me va a recordar a un momento complicado, pero a la vez es una canción preciosa. Luego, hay otra que se titula 'La Decisión', una balada muy R'n'B: tiene mucho de lo antiguo, del EP anterior, y también de lo de ahora. Creo que es la sinergia perfecta de la antigua Paula y de lo que estoy empezando a hacer ahora.

¿Qué canción del álbum crees que sorprenderá más a tus seguidores de siempre?

El single principal de este álbum, que es la colaboración con Danny Ocean, ya solamente por quién va acompañada, es un 'goal' que sorprende. Es una gran oportunidad para mí, y que me ha dado Danny. Creo que esa puede ser una de las canciones que más conecten con la gente. Es un tema feliz, para bailar y para pasarlo bien.

Primero, te animaste a subir covers a YouTube. Con esa experiencia, has llegado a trabajar con Alizzz, a firmar con Warner, colaborar con C. Tangana… De todos esos pequeños saltos adelante que has dado en tu trayectoria, ¿cuál fue el que te supuso un reto mayor?

Todos han tenido sus cosas buenas y no tan buenas, pero de todos he querido sacar el lado positivo, porque todo es música. Quizá, uno de mis mayores 'goals' ha sido hacer el tema con C.Tangana, porque yo lo he admirado desde que hacía covers. El EP también, porque fue el primer paso que dí sin Alizzz, más sola, ya no estaba "apadrinada". Las colaboraciones dentro de ese EP son otro sueño cumplido. Siempre he sido muy afortunada en eso, porque la industria me ha apoyado un montón.

Tu carrera musical empezó algo más tarde de lo habitual. ¿Crees que esa madurez supone una ventaja a la hora de crear y publicar tu obra?

Por supuesto, cada paso que das te ayuda a madurar y a ser más inteligente emocionalmente, es una parte de mí que intento trabajar mucho a diario. A veces, la gente piensa que por ser artistas somos como robots, y que no sentimos ni padecemos. Y, probablemente, sintamos incluso más que una persona que no se dedique a esto, porque pones tu corazón en tu trabajo y lo ve mucha gente, para bien o para mal. Todos estos años me han ayudado a llegar a donde estoy hoy y a ser más fuerte.

¿Cuál crees que es tu sello de identidad? ¿Qué es aquello que te distingue de cualquier otro artista y que hace que tu obra sea especial?

No te diría que tengo una cosa concreta, más bien es el universo que se crea alrededor del artista. De mí, destacaría mi forma de cantar, mi timbre de voz. También la fusión de los géneros, y no tener ningún filtro a la hora de hacer música. Es la suma de varios factores.

Supongo que es complicado mantener eso que te hace única a la hora de colaborar con otros artistas. ¿Tú cómo has llevado ese aspecto de tu trabajo?

Ha sido bastante sencillo, muy orgánico, nunca me he sentido obligada a nada. Cuando dos artistas están por la labor, al final todo fluye. En mi caso todo ha sido muy mutuo y fácil, desde el cariño y la admiración mutua. Esa es la clave de hacer una colaboración.

¿Hay algún artista con el que sueñes con colaborar?

¡Tengo muchos! Un sueño de mi vida sería colaborar con Rihanna, la amo. No solo colaborar, sino conocerla y decirle lo mucho que la admiro. Pero ahora, después de este álbum, me gustaría hacer más trabajos sin colaboraciones, para regalarle a mis fans algo mucho más único, como solista.

Tienes una gira potente esperándote para los próximos meses. ¿Qué es lo que más te motiva de salir al escenario?

Lo que más me motiva es que va a haber muchos conciertos en salas pequeñas. Poder encontrarme con 150 ó 200 personas que vengan a verme solo a mí y en un lugar mucho más íntimo, dándonos ese calor mutuo, eso es lo que más ilusión me hace.

¿Qué es lo que pueden esperar los fans que van a ir a verte?

Va a ser algo muy íntimo, no pretendo performar de una forma que sea puro show. Pretendo hacer algo que conecte, que podamos incluso hablar entre el público y yo. En estos años no me ha tocado tanto conectar con el público, así que esa conexión es lo que más podrían esperar.

¿Hay algún mensaje que te gustaría transmitir a todos los que te siguen?

¡Claro! Quiero mandar un beso gigante y un saludo a todos los fans y los oyentes que me han apoyado durante todos estos años, e invitarles a escuchar mi nuevo álbum 'FOMO' y a que se vengan a la gira. De momento solo son cinco fechas, pero están pendientes por salir muchas más, va a haber varios "tomos" de la gira. Y, por último, mandar mi agradecimiento a toda la gente que me ha apoyado siempre.