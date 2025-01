¿Peso Pluma y Kenia Os, juntos? Las pistas que han desatado rumores de romance en redes sociales

Las redes sociales se están volviendo locas con los rumores de un romance entre Peso Pluma y Kenia Os, dos de los artistas más destacados del panorama musical actual. Las especulaciones comenzaron a raíz de varias publicaciones y coincidencias en Instagram, que los seguidores han analizado al milímetro, dando lugar a una avalancha de teorías sobre una relación amorosa entre ambos.

Todo inició cuando Kenia Os compartió en sus historias de Instagram imágenes de ramos de rosas blancas y rojas. Aunque no reveló quién era el remitente, los fans rápidamente asociaron el gesto con Peso Pluma, especialmente después de que este dejara un "like" en la publicación. La cantante, conocida por su éxito Tommy y Pamela junto a Peso Pluma, no ha dado declaraciones al respecto, pero las pistas no han terminado ahí.

El misterio se intensificó cuando un colaborador de Peso Pluma publicó en sus redes fotos de paisajes que coincidían con los que Kenia Os había compartido anteriormente desde Puerto Rico. En otra publicación, se vio a la cantante posando junto a un coche tipo Reiser con montañas de fondo, detalle que un usuario de redes sociales relacionó con un vehículo asociado al equipo de Peso Pluma.

Por otro lado, los seguidores no han tardado en recordar el historial amoroso de Kenia Os, quien previamente fue vinculada con artistas como Gera MX, Gabito Ballesteros y Álvaro Díaz, es decir, artistas con los que había colaborado previamente. Esto ha llevado a algunos a creer que una relación con Peso Pluma podría ser posible, especialmente después de la ruptura del cantante con Hanna Howell.

A pesar de los rumores, las imágenes recientes de ambos disfrutando de sus carreras y compartiendo contenido en redes no confirman nada más allá de una fuerte conexión profesional. La pregunta queda en el aire: ¿es esto el inicio de un romance o simplemente una coincidencia entre amigos?