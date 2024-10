¿Qué es la maldición de Beyoncé? La teoría de la conspiración que arrasa en redes sociales

En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado con memes y teorías conspirativas en torno a la supuesta maldición de Beyoncé. Esta teoría sostiene que cualquier artista que compite con la estrella en premiaciones, como los Grammys, debe mostrar públicamente respeto o incluso disculparse por ganarle. De no hacerlo, temen enfrentarse a misteriosas consecuencias.

El origen de esta teoría viral está vinculado a la reciente detención del rapero Sean Diddy Combs, acusado de tráfico sexual y crimen organizado. Dada la cercana relación que Beyoncé y su esposo, Jay-Z, han mantenido con Diddy, algunos usuarios de redes comenzaron a especular sobre su implicación en los eventos, a pesar de la falta de pruebas que los relacionen directamente con los delitos. Las conjeturas se vieron alimentadas por una entrevista en la que la cantante Jaguar Wright acusó a la pareja de asistir a las polémicas fiestas de Diddy.

Además, los fans han analizado las actitudes de otras celebridades cuando compiten contra Beyoncé en los premios Grammy. Tanto Adele, en 2017, como Lizzo, en 2023, agradecieron públicamente a Beyoncé tras ganarle en distintas categorías, un gesto que muchos han interpretado como una señal de respeto ante la maldición. Incluso se recuerda el polémico episodio de 2009, cuando Kanye West interrumpió a Taylor Swift durante los MTV Video Music Awards para afirmar que Beyoncé merecía ganar el premio al mejor videoclip.

La canción She Knows del rapero J. Cole también ha vuelto a ser tema de discusión en TikTok, ya que menciona a artistas como Aaliyah y Lisa Left Eye Lopes, quienes fallecieron en circunstancias extrañas y eran percibidas como competidoras de Beyoncé. Este hecho ha reforzado las teorías conspirativas sobre la maldición, pese a que no existen pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

La viralidad de este fenómeno ha provocado que Beyoncé y Jay-Z pierdan muchos seguidores en redes sociales en muy poco tiempo, lo que algunos interpretan como un indicio de que su imagen pública está siendo cuestionada. Mientras tanto, la comunidad digital sigue debatiendo sobre la veracidad de esta inquietante teoría.