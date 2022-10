Quevedo filtra parte de una de las canciones de su nuevo disco, y las expectativas suben como la espuma

Desde que su colaboración con Bizarrap llegase a lo más alto de las listas, Quevedo se ha convertido en uno de los artistas musicales españoles de referencia a nivel internacional, y su particular estilo ha hecho que muchas personas decidan seguir sus lanzamientos posteriores. 'Vista Al Mar' impresionó mucho a sus fans más clásicos, y también a los recién llegados, pero varias semanas después de la llegada de ese single, lo que muchos ansían es escuchar el disco completo que está preparando el cantante. Todavía no se sabe mucho sobre él, pero en su última aparición en directo, en el stream de ByCarlitos, decidió reproducir unos segundos de uno de los temas más potentes que tiene en la recámara, y fueron suficientes para dejar enganchados a todos sus fans.

Aunque la mayor parte del audio reproducido es solo la introducción instrumental del tema, esos poquitos segundos de voz y letra han encantado a la mayoría de los que se han cruzado con el clip, y con él han subido muchísimo las ganas de escuchar todas las canciones que tiene preparadas para los próximos meses. Igualar el impacto que tuvo su BZRP Music Session será una tarea ardua, pero con un empujón promocional como el que ha tenido durante este último verano, Quevedo tiene todo lo necesario para establecerse como una figura duradera en la industria musical hispanohablante.

Su tono de voz tan particular y la cercanía que demuestra con sus letras han enamorado a muchos, así que lo más seguro es que cualquier cosa que lance se convierta en un hit casi instantáneo. Las expectativas están muy altas y, por tanto, la presión es grande, y es probablemente por eso por lo que la llegada de nueva música no se ha precipitado ni lo más mínimo. Esperemos que lo que esté por llegar cause tan buena impresión como este pequeño spoiler, que ya se ha hecho viral.