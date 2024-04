Ricky Martin tiene una erección sobre el escenario durante un concierto de Madonna

Ricky Martin estuvo viviendo la vida loca en el concierto de Madonna en Miami donde se vino demasiado arriba sobre el escenario

El cantante puertorriqueño de 52 años fue invitada al escenario por Madonna durante la mítica canción Vogue y parecía excitado por sus bailarines con poca ropa que le regalaron un baile.

El actor y cantante se unió a Madonna para juzgar la parte del salón de baile del espectáculo, donde los bailarines se pavoneaban por una pasarela para recibir partituras de Madonna y una alineación rotativa de jueces invitados famosos.

Cuando los bailarines comenzaron a moverse en el regazo de Ricky, los fans se preguntaron si el cantante tenía una erección durante el tórrido momento. "Dios mío, ¿qué acabo de ver? Ricky Martin vive su mejor vida y estoy totalmente aquí para ello", escribió un fan en redes sociales.

Ricky, que no ha comentado sobre las especulaciones sobre la excitación, recurrió a su propio Instagram para compartir un vídeo de las travesuras en el escenario. "¡Gracias @madonna mi amor! ¡Siempre es divertido que te inviten a la fiesta!" escribió.

"Demasiado explicito, pero ya aprendí que solo bailar y cantar es aburrido. A lo que vinimos es a darle", "El rey y la reina juntos" o "Porque soy tu fan no quiere decir que me guste todo lo que haces lo respeto, pero esto a mi no me gusto" fueron algunos de los comentarios al vídeo que no dejó indiferente a nadie.