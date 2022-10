Rihanna divide a los fans con su regreso a la música: del 'queremos más' al 'nos conformamos'

Que Rihanna va a volver a actuar dentro de unos meses es un hecho, porque ella misma contó que en febrero de 2023 podremos escucharla en directo en la pausa de la Super Bowl, algo así como El Clásico norteamericano. Lo que ahora trae de cabeza a todos sus fans es que el comeback definitivo podría darse mucho antes.

Según Kyle Buchanan, reportero del New York Times, la artista de Barbados ha grabado una canción para los créditos finales de 'Black Panther: Wakanda Forever', la esperadísima película de Marvel cuyo estreno está previsto para el 11 de noviembre. Sería el primer trabajo de Rihanna desde marzo de 2020, cuando paró su producción musical y prácticamente desapareció de la vida pública.

"Los rumores vuelan y yo puedo añadir cosas", dice Buchanan desde su cuenta de Twitter. "Llevo oyendo desde hace semanas que la última canción de Wakanda Forever está grabada por Rihanna". Sin revelar fuentes, of course, lo que añade salseo al ya popular cotilleo tuitero, pero cuenta con un argumento de peso: "¿Cómo continúas un clásico como 'All the Stars'? (tema principal de la primera Black Panther). Pues presentando la primera canción de Rihanna en años".

Docenas de miles de personas han dado su opinión por buena aun sin una palabra de la cantante, discográfica o productora de la película, y Kyle insiste: "Sería una buena contendiente para los premios Oscar, donde ya hay nombres enormes como Lady Gaga, Taylor Swift y Billie Eilish".

Sedientos de noticias sobre su diva, los rihanners (término que me acabo de inventar pero lo mismo existe) han comenzado a compartir otras publicaciones que, de nuevo sin citar a nadie, aseguran que no hay una sino dos canciones en camino y que ambas están relacionadas con la película. Lo que se llama hype, vaya, y esperamos que el batacazo en caso de que sean fake news no sea muy grande. Too late, me temo.