Ruslana y su cabreo con los fans que se toman demasiadas confianzas

¿De quién sois muy fans? ¿A qué cantante, actor, escritora o artista en general admiráis tanto que deseáis seguir su día a día sin importar qué haga? Si tenemos dos dedos de frente, podemos optar por admirar a alguien sin que suponga un problema ni en nuestras vidas ni en las suyas. Sin embargo, existen fans que se toman demasiadas confianzas y acaban molestando a aquellas personas que dicen idolatrar. Y precisamente de eso se queja Ruslana, que está ya muy harta de esa clase de seguidores.

Recurriendo a Twitter, ha dicho "es que no me quiero callar sobre la situación, no tenéis vergüenza ninguna y es algo que nos toca vivir a muchos todos los días, invadís nuestra privacidad y muchas veces es también con intención de odio o maldad, no está bien y ninguno de nosotros se merece eso, ninguno…", y no le falta nada de razón. Ruslana es una persona conocida al nivel de que, si preguntáis en la oficina sobre ella, seguro que todo el mundo la conoce. Así pasa en la oficina de Flooxer, por ejemplo. Pero una cosa es eso y otra sentir que por conocerla tenemos derecho a invadir su privacidad y tomarnos un exceso de confianza que no nos corresponde.

Así que ahí lleváis ese aviso, y tenedlo en cuenta para futuras ocasiones. Se puede admirar a artistas de todo tipo y al mismo tiempo ser respetuoso con su tiempo, espacio y privacidad. También son personas que quieren disfrutar de su vida sin tener que lidiar con problemas y, oye, no es tan difícil respetar eso. Si como fans y seguidores lo tenemos claro, estamos convencidos de que la convivencia entre todo el mundo será más sencilla y que supondrá disfrutar más en momentos especiales como conciertos.