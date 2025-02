Sabrina Carpenter lanza la versión deluxe de Short n' Sweet con Dolly Parton como invitada especial

Sabrina Carpenter está de celebración. Después de triunfar en los Grammy 2025, donde se llevó el premio a Mejor Álbum Pop por Short n' Sweet y protagonizó una de las actuaciones más comentadas de la noche, la cantante ha sorprendido a sus fans con el anuncio de una versión deluxe de su disco. ¿La gran sorpresa? Una colaboración con la legendaria Dolly Parton.

El 14 de febrero, Día de San Valentín, verá la luz esta nueva edición del álbum, que incluye cuatro canciones inéditas (15 Minutes, Couldn't Make It Any Harder, Busy Woman y Bad Reviews) y una nueva versión del tema Please Please Please, en la que la voz inconfundible de Parton aportará su toque country clásico.

Sabrina no ha ocultado su emoción por trabajar con una figura icónica como Dolly Parton, a quien describe como "una leyenda viviente". La combinación entre la frescura pop de Carpenter y el estilo country de Parton promete dar un giro sorprendente a uno de los temas más destacados del disco. No es la primera vez que Sabrina coquetea con el country, ya que en Short n' Sweet encontramos la pista Slim Pickins, que encaja a la perfección con esta nueva colaboración.

La cantante presentó el anuncio con su característico humor en redes sociales: "Para agradecer los dos Grammy por este álbum… Short n' Sweet Deluxe ya se puede reservar… ¡con colaboración con Miss Dolly Parton! Ella no quería que lo dijese, pero... ¡mierda!". La portada del disco mantiene el fondo azul de la edición original, aunque esta vez Sabrina sonríe a cámara mientras gira la cabeza, luciendo en su espalda la marca de un beso de carmín.

Este lanzamiento no solo es un guiño a sus fans más fieles, sino también una oportunidad para ampliar su audiencia, uniendo dos generaciones de amantes de la música. Todo está listo para que este San Valentín sea un poco más sweet de la mano de Sabrina Carpenter y Dolly Parton.