Saiko habla de sus ataques de ansiedad y revela que ha ido "sacando temas literalmente de relleno que me la pelan totalmente"

Podemos discutir todo lo que queramos, hacernos los snobs y los melómanos, pero la realidad es que estamos viviendo en la época de mayor éxito de la música urbana en español, latína donde desde hace unos años los artistas de reggaetón y trap como Bad Bunny, Karol G, Quevedo o Manuel Turizo entre muchos otros son los más escuchados.

Recientemente Quevedo sorprendió a todo el mundo al anunciar que se despedía de los escenarios con sólo 22 años y un único disco a sus espaldas. Antes de irse lanzó la canción La Última, una de las más personales y emocionales que se han escuchado de parte de Quevedo hasta el momento. En la canción, el artista canario reflexiona sobre la forma en la que la fama ha afectado a su vida, y explica que necesita tomarse un descanso del ritmo de trabajo tan frenético que ha tenido durante el último año y medio.

Ahora ha sido Saiko, otro de cantantes más exitosos de música urbana de nuestro país, el que ha hablado de tomarse un descanso y de la presión que siente en la música en el podcast Nudeproject.

Son muchas las personas que están aplaudiendo las reflexiones de Saiko referentes a su salud mental y agradeciendo su sinceridad a la hora de hablar de la presión y los ataques de ansiedad que sufre. Saiko tuvo que grabar el podcast dos veces ya que la primera vez en diciembre sufrió un ataque de ansiedad en directo, tuvo que parar la grabación e incluso tuvo que ser hospitalizado e intervenido. Dos meses después de los hechos, el rapero ha vuelto a Nudeproject para conseguir grabar el podcast y ha contado que vivió un episodio de despersonalización que se le juntó con problemas digestivos.

Pero por otro lado han sido unas declaraciones de Saiko dentro de este podcast, en las que habla de retirarse y de que ha estado lanzando temas de relleno, las que han generado un pequeño debate y están siendo criticadas.

"Mi único tema que yo saque fue Reina como en septiembre, no quiero sacar más temas si yo lo que quiero es sacar el disco. No puedo descansar porque ahora mismo estoy en el punto que tengo que sacar en disco. Pero en cuanto saque el disco me marco la del Pedro (Quevedo) y me voy a tomar por culo", aseguraba Saiko

"Desde septiembre hasta ahora he ido sacando temas pero literalmente de relleno, en plan me la pelan... Todos estos meses yo he querido descansar y he estado bastante mal y cada vez iba a peor. Psicológicamente iba a peor pero mal mal de verdad. Yo me he visto muy asustado, de decir que se acaba la gira, y a la mierda todo..." añadía Saiko.

"El reggaetón (y el streaming) ha equiparado una canción a un story para que no se olviden de ti. El artista termina siendo una marioneta y las canciones, eso, relleno", aseguraba Arturo Paniagua.

"Como este chaval hay muchos sacando música como pipas para generar ingresos contentando a una audiencia con un nivel de consumo feroz pero fugaz", apuntaba por su parte el rapero Piezas en Twitter.

En mi opinión el problema aquí no es Saiko sino una industria musical estilo fast food centrada en las cifras más que en el arte y en la que te obligan a sacar canciones constantemente como un youtuber o un tiktoker saca vídeos. El proceso de crear y consumir música no debería ser algo tan rápido y vació de usar y tirar.

Hay mucha gente, de todos los estilos musicales, invirtiendo grandes cantidades de tiempo y de dinero en hacer música. Gente que se tira horas componiendo, grabando, produciendo, ensayando, perfeccionando su voz o las letras que escribe poniendo todo su corazón y sudor en lo que hacen a las que les tiene que doler un poco ver a cantantes tan exitosos como Saiko hacer este tipo de declaraciones.