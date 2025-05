Los seis segundos que cambiaron la historia de la música

Es el año 1969. El Apollo 11 va a aterrizar en la luna. John Lennon y Yoko Ono se casarán. Barrio Sésamo estaba a punto de estrenarse. Y un grupo de música funk y soul está grabando un tema para su nuevo disco. En la cara A sonará Color Him Father, pero es la cara B la que cambiará el mundo. El grupo se llama The Winstons, la canción se llama Amen, Brother y en su composición se encuentran seis segundos tremendamente especiales que, aunque creas que no, ya has escuchado. De hecho, los has escuchado una y otra vez, porque esos seis segundos son un solo de batería de Gregory C. Coleman que transformaron por completo la industria musical.

Pero no fue al instante. Si Amen, Brother se lanzaba en 1969, no fue hasta la década de los 80 que empezó a ganar popularidad. Y, siendo sinceros, la canción en sí no la ganó, sino el solo que comienza en el minuto 1:26. Se empezó a usar como sample, una muestra que mezclar y remezclar para conseguir nuevos ritmos y sintonías. Los métodos habituales pueden ser acelerarlo, ralentizarlo, añadirle eco, reordenarlo… Básicamente el sample es un ingrediente más para cocinar. Y los seis segundos mágicos de Coleman se han usado hasta decir basta a lo largo de las décadas.

Fueron Breakbeat Lou y DJ Afrika Bambaataa los primeros en usarlo, pero no los únicos. Este solo de batería lo has podido escuchar en canciones de N.W.A., David Bowie, Skrillex… y hasta en otros medios. Ha formado parte de la música de los videojuegos de Sonic o de la intro de Futurama. Mirando en los comentarios del vídeo, la gente también señala su aparición en la intro de Las Supernenas. Y seguro que si lo tienes en la cabeza, acabarás por redescubrirlo en alguno de tus temas favoritos, vengan de donde vengan. Quien no fue consciente del efecto de su talento fue el propio Coleman, quien murió sin recibir dinero por su contribución, siendo una persona sin hogar en el año 2006.