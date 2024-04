Shakira actúa por sorpresa en Coachella y anuncia gira mundial

El primer fin de semana de Coachella ha estado lleno de sorpresas, y el set nocturno de Bizarrap del viernes 19 no fue la excepción, ya que el enérgico DJ argentino recibió la ayuda de Shakira que se subió al escenario para interpetar sus éxitos La Fuerte y BZRP Music Sessions, Vol. 53.

Shakira se levantó de un podio durante la actuación con la pantalla de fondo principal del DJ argentino leyendo "La Loba Se Viene". La multitud estalló en gritos mientras ambos impulsaban la actuación a toda velocidad.

Después de que terminó el set colaborativo de dos canciones, Shakira compartió un un mensaje de agradecimiento a sus fans y a Bizrrap por invitarla a actuar en el festival. Pero antes de bajar del escenario llegó la mayor sorpresa cuando anunció su gira mundial promocionando su último álbum, Las Mujeres Ya No Lloran.

"Tengo algo que compartir... ¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre en esta ciudad, ¡No puedo esperar!", ha desvelado ante la sorpresa de todos los presentes en el festival.

Informes a principios de este año decían que el equipo de Shakira había presionado mucho para que la cantante ocupara un puesto como cabeza de cartel en el festival de este año, pero fue rechazado. Su aparición durante la presentación de Biza confirmó que no había rencor entre Shakira y el festival.

La gira anunciada por Shakira para presentar su disco Las mujeres ya no lloran será la primera de la cantante en seis años después de la que realizó en 2018 con su disco El Dorado. Todavía no se conocen ni las fechas ni los lúigares por los que pasara el Las mujeres ya no lloran World Tour pero sería interesante ver si pasa por Madrid y elige tocar en el Santiago Bernabeu.