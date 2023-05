Shakira dedica su canción más especial a sus hijos: este es el significado de 'Acróstico'

Después de varias canciones marcadas por el rencor y el dolor, parece que Shakira ha dejado ir la oscuridad de sus canciones y ha dado paso a un futuro lleno de luz con su nuevo tema, 'Acróstico'. A diferencia de la BZRP Music Session #53 y de su colaboración con Karol G, esta breve canción transmite un gran sentimiento de lucha, amor y superación, algo que revela que hace por sus hijos, por quienes asegura que va a ser fuerte.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa", así comienza esta carta de amor dedicada a Milan y Sasha, en la que no solo les demuestra su amor a través de la letra, sino que llega acompañada de una preciosa animación en la que muestra lo importante que son para ella. Mediante una metáfora reflejada por una mamá pájaro que cuida a sus polluelos, Shakira ha mostrado todo lo que ha vivido junto a ellos y cómo ha estado tanto en las buenas como en las malas, protegiéndoles incluso de las peores tormentas mediáticas.

Además, la última escena, en la que se ve cómo los polluelos se van volando junto a su madre hacia un futuro lleno de luz, ha recordado a muchos de sus fans a la foto de Shakira junto a sus hijos en el aeropuerto, justo antes de tomar un avión y dejar atrás Barcelona.

Por otro lado, pese a que de primeras el título 'Acróstico' puede sorprender, este cobra sentido después de ver el vídeo que acompaña a la canción, donde los nombres de sus hijos, Milan y Sasha, se van formando a través de los versos de esta canción. La verdad es que, tal y como se ha dado a conocer durante estos últimos meses, Shakira no solo ha sido un gran apoyo para sus hijos, sino que ellos también lo han sido para la cantante. Por este motivo, en esta ocasión Shakira ha querido transmitir el precioso vínculo que comparte con ellos y lo importante que son para ella, algo que ha dejado entre lágrimas a muchos de sus fans.