Shinova lanza su nuevo disco, El presente: "Hemos tenido la sensación de partir de cero"

Shinova se están asentando cada vez más como uno de los grandes grupos del rock alternativo español y este 2024 va camino de convertirse en su gran año. Sus últimos singles están teniendo una gran acogida, acaban de presentar su nuevo disco de estudio titulado El presente, van a recorrer España en una gira de la mano de Vibra Mahou y van a tener un verano lleno de festivales, incluido el Sonorama Ribera.

Recientemente tuvimos la suerte de poder charlar con Gabriel de la Rosa cantante del grupo, en unas escaleras de la Sala Copérnico mientras sus compañeros de banda realizaban la prueba de sonido para el concierto de presentación.

El presente es el séptimo disco de estudio de Shinova, una colección de canciones que ya avanzaron en otoño con Alas como primer single promocional y que llega tres años después de La Buena Suerte, un disco que estuvo claramente marcado por la pandemia.

Le pregunté a Gabriel por la inspiración del nuevo disco y me dijo que: "Hemos tenido la sensación de partir de cero, de que era una primera vez y de que todo lo que habíamos hecho que nos ha llevado hasta aquí es muy guay pero estaba al margen de lo que estábamos haciendo. Conectamos con algo muy inocente que es muy cercano a lo que sientes cuando comienzas a tocar en un local".

"Nos dimos cuenta de que lo único que teniamos, y aquí va la frase cercana al coaching barato, era esto en ese momento y de ahí partía todo lo demás", ha añadido.

Un disco en el que vuelven a contar con la producción del legendario Manuel Colmenero que aporta una comodidad al grupo: "Lo primero es esa comodidad pero que no es una comodidad cómoda. Nosotros nos exigimos muchísimo pero el nos exige mucho más pero siempre desde un punto muy dulce que te impulsa a mejorar o a estar motivado".

"Trabajando con Manuel no te vas a casa con un bajón aunque te haya dicho que esa canción que acabas de presentar no vale ni para tomar por saco. Te lo puede decir y tu te vas a casa motivado porque es la manera en la que trabaja", asegura Gabriel que añade que "por su forma de ser consigue que saquemos lo mejor de nosotros, conoce muy bien la banda y conectó muy rápido con el adn de la banda desde el minuto uno".

También le pregunté por la canción Berlín, uno de los singles más importantes del disco, estuvo inspirada por un viaje a la capital alemana que fue muy importante para el grupo: "Nosotros estuvimos en Berlín y fue un momento muy importante para nosotros no sólo por el concierto que estuvo muy guay junto a Sidonie, Ivan y Amaro Ferreiro. Hubo un punto de inflexión a nivel de banda y a nivel humano también."

"Berlín es un resumen de los últimos cuatro o cinco años y de lo que hemos vivido. Es una mirada retrospectiva pero desde un presente, desde un momento que ves todo mucho más claro. Esa atalaya a la que puedes subir cuando pasa el tiempo y ver todo mucho más claro te permite entender todo mucho mejor. Te das cuenta de que muchas de las cosas que sucedieron en su día que no llegaste a entender o no te parecieron justas tenían que suceder asi. Berlín describe eso a modo de viaje", explica Gabriel.

Shinova es una banda cuyo sonido en directo es claramente más rockero y contundente que en sus discos: "Hay algo que traemos de serie, esa relación con el rock desde pequeñitos. La primera vez que me subo a un escenario es con 13 años y siempre con bandas relacionadas con el rock y metal. Venimos de una escena muy cañera, en Vizcaya había buenas bandas. Con el tiempo a la hora de componer buscas otras cosas, otros elementos que sean más melódicos o que en disco no suene tan contundente porque buscas otra cosa. Pero en directo si necesitamos esa energía, no sabemos vivirlo de otra manera. Esa energía, esa intensidad que ha conectado con el público".

Gabriel piensa que las generaciones más jóvenes que descubren música por TikTok y Spotify están borrando las etiquetas: "También hay que aprender de ellos. La gente joven tu ves una playlist suya y tienen a Extremoduro, tienen a Quevedo y el siguiente tema es Post Malone y no pasa nada y después tienes una rumba catalana. Piensas todo eso junto y porque no".

La banda recorrerá este año España con una potente gira de presentación del disco, que tendrá 14 encuentros entorno a la música de la mano de Vibra Mahou: "Tenemos muchos festis, ahora muchas salas. Empezamos el 2 de marzo en Málaga. Después tenemos una gira muy chula de la mano de Vibra Mahou. Es gente que vive la música mucho y muy bien. Poder hacer una gira de la mano de gente que tiene una filosofía parecida a nosotros es una maravilla".

La gira comenzará en Valladolid el viernes 12 de abril. Ese mismo mes recorrerá Oviedo el día 19, Guadalajara el día 20, Lugo el 26, y llegará a León el 27. Más adelante, en mayo, la banda aterrizará en Gijón el día 24, y en noviembre contará con un gran concierto en la Sala La Riviera de Madrid el día 23 de abril.