Taylor Swift, ganadora absoluta de los AMAs, supera a estrellas como Beyoncé, Harry Styles o Bad Bunny

El reconocimiento a la obra de un cantante por parte de una gala de premios siempre es motivo de alegría para los artistas, pero cuando este reconocimiento se vuelve excesivo, puede jugar en su contra. Son muchos los artistas que acuden con ilusión a certámenes como los Grammy, EMAs o VMAs, y ver que uno solo de ellos arrasa en todas las categorías puede dejar un poco de mal sabor de boca, sobre todo entre los fans de los no premiados. Taylor Swift se llevó seis galardones en los AMAs de 2022, y muchos de ellos pertenecían a algunas de las categorías más importantes; aunque sus seguidores lo han celebrado en las redes, son muchos los que se han llevado un chasco por no ver a sus favoritos ganar ni un premio, a pesar de estar nominados en muchos de ellos.

Swift arrasó en las categorías Artista del Año, Vídeo Musical, Artista Femenina, Álbum Pop, Artista Femenina de Country y Álbum Country. Aunque es indiscutible que sus últimos lanzamientos han sido estelares, en algunas de esas categorías competía con grandes artistas como Bad Bunny, Beyoncé o Harry Styles, que se han tenido que conformar con premios de categorías menores. Todavía está por llegar la gala más importante del año, la de los Grammy, pero eso tampoco es demasiado esperanzador para el resto de artistas, ya que Taylor Swift acostumbra a dominar también en ellos.

A pesar de que sus vídeos no obtengan la visibilidad de otras canciones más virales que las suyas, no cabe duda de que Taylor Swift se ha convertido en un gran referente, si no el mayor, para la industria musical. Cuenta con el favor y el cariño del público y de la crítica, y su fanbase es una de las más grandes y fieles del mundo: ¡sin duda, sus fans son los responsables de que haya llegado más allá de las estrellas!