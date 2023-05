¿Taylor Swift tiene nuevo novio? Aseguran que está saliendo con este conocido cantante

Hacía años que la vida amorosa de Taylor Swift no ocupaba tanto la actualidad como lo ha hecho durante las últimas semanas; cualquiera diría que hemos vuelto a 2013. Hace unas semanas se extendieron varios rumores sobre su posible ruptura con Joe Alwyn, tras varios años de relación, después de que una "fuente cercana a la pareja" lo revelase. Ahora, el periódico británico The Sun habría aprovechado la intriga al respecto de esta ruptura para lanzar una noticia sobre el posible noviazgo de la cantante con Matty Healy, el vocalista de The 1975.

Aunque no cabe duda de que Taylor Swift ha tenido siempre un notable gusto por los artistas británicos, lo cierto es que esta noticia ha sorprendido a muchos de sus fans. Por un lado, por el hecho de que haya sido The Sun el que la ha publicado (no sería la primera vez que este medio lanza una fake new sobre la cantante, a la que le han asociado parejas y embarazos a diestro y siniestro) y, por otro lado, porque el espacio entre su posible ruptura con Joe Alwyn y esta nueva relación sería mínimo. Fueron seis años los que Taylor Swift y Joe Alwyn pasaron juntos, y esa es una separación que puede ser complicada de superar.

El silencio de Taylor Swift al respecto de su vida privada (totalmente respetable y casi hasta lógico, teniendo en cuenta los problemas que le ha generado en su pasado) no ha ayudado a que los fans se queden tranquilos. Habrá que esperar a que la cantante decida hacer una aparición pública con su pareja (sea quien sea, y si es que la tiene) para poder confirmar por fin si, efectivamente, ha roto con Joe Alwyn y si está lista para empezar una nueva etapa. ¡Y si esto no ocurre, habrá que estar atentos a las próximas canciones que lance para buscar pistas en ellas!