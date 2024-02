Taylor Swift revela el tracklist de The Tortured Poets Department, un álbum que contará con dos grandes colaboraciones

Cuando un artista anuncia la salida de un nuevo álbum, es inevitable que todos sus fans empiecen a hablar sobre el número de canciones que puede tener y las colaboraciones con los que les pueden sorprender. Y, aunque normalmente suelen tardar un tiempo antes de revelarlo para crear hype y jugar con las dudas, esta vez parece que Taylor Swift no ha querido hacer sufrir mucho a los swifties, ya que ha revelado el tracklist de su próximo álbum, The Tortured Poets Department, tan solo un día después de anunciarlo.

Pese a que se rumoreaba que Rosalía iba a colaborar con Taylor Swift, parece que, por ahora, esta colaboración no se dará en forma de featuring en una canción, por lo que habrá que ver si, como muchos sospechan, puede darse a nivel técnico o de producción. Pero, quienes ya han confirmado que formarán parte del álbum son Post Malone y Florence + The Machine, dos colaboraciones que ya han emocionado a todos aquellos swifties que también adoran a estos artistas.

Además, por ahora se ha confirmado que The Tortured Poets Department contará con un total de 17 canciones, entre las cuales ya hay títulos que han llamado mucho la atención. Pero, por lo que parece, en esta ocasión la mayoría no se decide por uno solo, ya que casi todas las canciones tienen nombres tan potentes que no saben escoger cuál les genera más curiosidad de todas ellas.

Aun así, ya han empezado a crear teorías sobre estas nuevas canciones, como es el caso de la de But Daddy I Love Him, la cual creen que puede ser una referencia a La Sirenita, la cual no solo salió en 1989, sino que es alguien que renunció a su voz por aquellos a los que amaba. O la de Clara Bow, la que sospechan que puede contar la historia de esta actriz estadounidense, tal y como hizo con Rebekah Harkness en The Last Great American Dynasty.

De todas formas, por ahora habrá que esperar unos meses más para conocer realmente la historia que esconden cada una de estas canciones, las cuales seguro terminan sorprendiendo de la forma más inesperada, algo que Taylor Swift ya es experta en conseguir.