The Hives, The Interrupters y Lagwagon acompañarán a Green Day en Road to Río Babel

Recientemente la gente de Río Babel anunciaba un concierto único de Green Day en Madrid en el que estarán presentando su nuevo disco Saviors que verá la luz el próximo mes de enero. Lo que lo hará más especial aún será la celebración de los 30 años de Dookie y los 20 años de American Idiot, dos de los discos más importantes de su carrera y que a su vez han sido una gran influencia en la historia del punk rock internacional.

Ahora agrandado el festival de un día al que han llamdo Road to Río Babel y que tendrá lugar el próximo 1 de junio de 2024 en La Caja Mágica de Madrid. Junto a Green Day estarán presentes los míticos The Hives que vendrán con su último disco The Death Of Randy Fitzsimmons, el primero que sacan en toda una década, y por supuesto, con toda su batería de hits desde Hate To Say I Told You So a Come On! pasando por Tick Tick Bom.

La banda liderada por Aimee Allen y los hermanos Bivona, The Interrupters, también estarán en Road to Rio Babel presentando su último disco In the wild. La formación de Los Ángeles debutó en 2014 con su disco homónimo consiguiendo atraer la atención de miles de seguidores desde el primer momento. Después llegaron Say It Out Loud y Fight The Good Fight con los que definitivamente se consolidaron como una de las bandas más influyentes en su género.

Otra de las bandas míticas del punk rock de los noventa, Lagwagon, vendrán dispuestos a ofrecer un concierto incendiario en la capital. Conocidos por sus enérgicos directos, los de California repasarán sus más de 30 años de discografía que engloban discos tan sobresalientes como Duh, Let's Talk About Feelings o su último trabajo Railer.

Emlan y 30s40s50s, dos bandas emergentes de la escena nacional, vendrán a presentar sus respectivos proyectos. Original, fresco y con sonidos que engloban sonidos pop, rock y punk, Emlan apareció en escena en 2020 con su primer disco Nuestro Plan y dos años más tarde con 'Hotel Chiclepunk', dos trabajos que le han llevado a girar por toda la geografía española, haciendo parada en muchos de los festivales más relevantes. Mientras que 30s40s50s, el grupo formado por Bely Basarte, David Otero y Tato Latorre, presentarán su disco PILOTO, un álbum repleto de guitarras noventeras, melodías pegadizas e influencias de artistas como Garbage, Paramore o Nirvana.

Completando el cartel, desde Reino Unido llega Maid of Ace, el grupo de punk rock formado por las cuatro hermanas Alison, Anna, Amy y Abby Charlotte Elliott. En 2014 debutaron con su disco homónimo y desde entonces no han dejado de crecer pasando por festivales de la talla de Glastonbury o Rebellion Festival. En 2020 publicaron Live Fast or Die un sobresaliente disco donde lideran las contundentes guitarras, la voz de Alison, y las melodías que pasan por el hardcore, metal y el punk rock.

Road to Rio Babel promete ser una celebración por todo lo alto de lo mejor del punk rock internacional y nacional, una cita única en la capital madrileña que dará la bienvenida al verano.