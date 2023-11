FESTIVALES

Green Day actuaran en España en 2024 en O Son Do Camiño y Road to Río Babel

La mítica banda de punk rock californiano dará dos conciertos en España en 2024 dentro de The Saviors Tour. Green Day estarán en el festival O Son Do Camiño (30 de mayo a 1 de junio) y en Madrid el 1 de junio en Road to Río Babel.