INESPERADO

Travis Kelce saca una canción navideña junto a su hermano Jason y los fans de Taylor están flipando

El novio de Taylor Swift hace sus pinitos en la música de la mano de su hermano. Travis Kelce ha colaborado con su hermano Jason en una versión del clásico navideño de The Pogues, Fairytale Of New York, que han transformado en Fairytale Of Philadelphia para un album festivo que sacarán los Philadelphia Eagles.