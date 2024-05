Vampire Weekend ofrecen al Primavera Sound la fórmula del indie eterno

En mayo de 2008, Vampire Weekend presentaba su álbum debut homónimo en el Primavera Sound, lo que una vez más daba fe del buen ojo del festival para las bandas emergentes.

Dieciséis años más tarde y con cinco discos bajo el brazo, el grupo neoyorquino ha regresado a Barcelona en lo que a priori debía ser un obsequio para los veteranos del festival, pero que con la reciente publicación de Only God Was Above U se ha convertido en un regalo para todos.

Desde la primera canción, Ezra Koenig ha dejado entrever que esto no iba solo de presentar su nuevo trabajo, sino que la nostalgia también tendría su huequito, motivo por el que el recital ha comenzado la alegría relajada de White Sky y Holiday, mientras se proyectaban unas visuales que recordaban a la obra de Miró.

Las primeras nociones de LOnly God Was Above Us en el Primavera Sound 2024 han llegado con Classical; y Connect, en cuyas letras se puede entrever tanto al Dios del que habla el título de su trabajo como la receta mágica del indie inmortal.

Quizá Vampire Weekend topó con ese Dios durante su época de apogeo, cuando temas como Unbelievers o Cape Cod Kwassa Kwassa fueron fervientemente coreadas por el público del escenario Estrella Damm y los auparon al cielo del rock alternativo.

Ya queda lejos esa primera década de los 2000, pero lo nuevo de Ezra Koenig sigue sonando a cálida melancolía con un punto de felicidad boba, lo que se recoge en Capricorn, uno de los temas más atractivos de su nuevo trabajo, un disco que las revistas especializadas ya están situando como uno de los mejores del año.

Pese a esta evidente inclinación indie, Vampire Weekend no deja de lado sonidos más electrónicos, por lo que Sympath o New Dorp. New York, tema en el que Koenig colabora con SBTRKT, también han sonado en el Parc del Fòrum.

Por su parte, con Campus y Oxford Comma, dos temas del Vampire Weekend con el que el grupo se presentó en el Primavera por primera vez en 2008, el conjunto ha cantado sobre la ya lejana crueldad de los romances universitarios.

De regreso a uno de sus últimos trabajos, Gen-X Cops ha sumido al Parc del Fòrum en un frenético bucle de guitarras, antes de dar un rodeo a través de todos sus trabajos, con temas icónicos como This Life de Father of the Bride (2019), Diane Young y Cousins.

Estos han dado paso al celebradísimo A-Punk, que con un sonido despreocupado, como de bar de playa repleto de surferos, ha destensado hasta el más inquieto de los asistentes al Parc del Fòrum.

Para terminar, Ezra Koenig y los suyos han encadenado tres canciones más de su ya eterno repertorio: Harmony Hall, Worship You y Ya Hey han terminado de encandilar al Parc del Fòrum y han dado algún que otro argumento para comprender la receta para hacer música alternativa.

La electrónica de Justice y el folk de Beth Gibbons completan una noche mágica

Mucho ha llovido desde que hace 17 años Justice publicara Cross, álbum de electrónica roquera y de funky oscuro que situó al dúo francés formado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay en el mapa de la escena dance menos transitada y ajetreada.

Si con aquel trabajo, que contenía clásicos "súbitos" como D.A.N.C.E. o Phantom II, la pareja puso patas arriba a los fans que tuvieron la suerte de disfrutar de su concierto en el Primavera Sound 2007, Justice ha desembarcado de nuevo en la madrugada del festival barcelonés con su ecléctico Hyperdrama, cuarto disco de estudio con apenas unas semanas de vida en el que han colaborado con artistas y bandas como Tame Impala o Connan Mockasin.

Sin dejar atrás la cruz como símbolo gráfico de su proyecto musical, Augé-Rosnay no cejan en seguir moviéndose por la senda que ellos mismos abrieron y que combina electrónica, requiebros rock, y ese característico groove disco que a finales del milenio pasado se ganó el calificativo de "french touch", aunque ellos lo cubran de una oscura elegancia con olor a cuero negro.

En el set list con el que han deleitado al público del Primavera, no han faltado éxitos como Incógnito, Stress, Afterimage, Chorus, Generator o Safe and sound.

Más oscura y folk ha sido la actuación de otra clásica, Beth Gibbons, la cantante y compositora de la banda de británica Portishead, que ha visitado Barcelona en solitario con la maleta llena de los temas de corte folk oscuro y ambiental de su primer trabajo, Out of Season, y del último Lives Outgrown.

Sus canciones están llenas de muerte y desesperanza, pero no han cortado el rollo a los miles de asistentes a una actuación, que eso sí, pocos han llegado a ver entera porque en la otra punta del festival estaba apunto de empezar Pulp.

Este jueves 30 de mayo también ha tenido lugar el homenaje a Shellac y el desaparecido Steve Albini; la actuación a este lado del charco del enfant terrible del rap argentino, Dillom, y a los californianos Deftones, verso suelto del mundo metalero.

De la escena patria también han hecho disfrutar de lo lindo los andaluces Derby Motoretas Burrito Kachimba y los mallorquines Renaldo & Clara y Maria Hein, que están en su mejor momento con su pop desenfadado.