Phoenix desata la primera gran fiesta del Primavera Sound ante cerca de 30.000 personas

El cuarteto de Versalles ha desplegado desde el inicio su discografía más aclamada, arrancando con 'Lisztomania', a la que han seguido 'Entertainment' y 'Lasso'. Las visuales del show, proyectadas tras lo que tal vez eran unas columnas dóricas y a la siguiente un marco barroco, han dado constantemente la sensación que tanto el grupo como canciones como 'Alpha Zulu', 'Ti amo' 'Too Young' o 'Girlfrined' tienen ya un hueco en el olimpo de la música alternativa.

De este modo, la banda liderada por Thomas Mars ha sacudido el Parc del Fòrum con la 'If I Ever Feel Better', la aclamada '1901' y 'Tonight', interpretada por Ezra Koenig, de Vampire Weekend, mientras Mars era manteado por el público que abarrotaba el único escenario que hoy ha funcionado en el Fòrum.

Phoenix ha sido el plato fuerte de una jornada inaugural gratuita (con reserva previa) que se ha desarrollado sin incidentes y que ha estado también marcada por el grupo ficticio de la serie 'La Mesias' Stella Maris, un espectáculo tan bizarro en su estética y letras de pop religioso irónico que ha sido observado con extrañeza por los visitantes extranjeros.

Albert Pla y Carmen Machi, actores de la serie de los Javis, también han participado del indescriptible concierto, con tanta importancia de la música (obra de Hidrogenesse) como de los visuales y los bailes asincopados de las hermanas Puig Baró, encabezadas por la diva pop salida de OT Amaia Romero.

La encargada pasadas las 17 horas de romper el hielo del festival ha sido la mallorquina Maria Jaume, quien ha desgranado temas de su último 'Nostàlgia Airliness', en la que la artista entra en una faceta de denuncia social, con la destrucción de las Islas Baleares a manos del turismo descontrolado como foco.

Temas como 'Trista a Miami', en el que colabora la barcelonesa Julieta, han estado entre los más aplaudidos por los más madrugadores de la jornada.

En la primera jornada gratuita del festival se ha visto, especialmente antes del momento de Phoenix, más público local que extranjero, a pesar de que en los próximos días serán el 60 % del público del recinto, principalmente británicos, italianos y estadounidenses.

Aún queda mucho festival, y sus grandes cabezas de cartel, de Pulp a Lana Del Rey pasando por Bikini Kill, Sza o PJ Harvey, prometen coronar otra edición para el recuerdo de un Primavera Sound que este año se centra solo en Barcelona tras la experiencia agridulce en Madrid hace doce meses.