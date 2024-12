Varios productores afirman que no les han pagado por trabajar en Vultures de Kanye West

Kanye West, también conocido como Ye, no ha pagado a 10 productores que trabajaron en sus últimos álbumes, Vultures 1 y Vultures 2, informa Billboard. Los abogados que trabajan para los productores han unido fuerzas en un esfuerzo por obtener el dinero que dicen que se les debe a sus clientes.

Según el informe de Billboard, los productores anónimos que trabajaron en Vultures 1 no han podido conseguir acuerdos firmados para su trabajo. El álbum, lanzado en febrero, fue realizado en colaboración con Ty Dolla $ign e incluye a Carnival, nombrada esta semana como una de las canciones más reproducidas de Spotify en 2024. Billboard informa que varios productores que contribuyeron a Vultures 2, que siguió en agosto también se han encontrado en la misma situación.

"Tenemos clientes que han producido música para los álbumes de Vultures y todavía no les han pagado por sus servicios a pesar de que ambos álbumes han sido lanzados", dijo el abogado musical Bob Celestin a Billboard. "Actualmente no tenemos idea de cuándo se realizará el pago, lo cual es muy desafortunado e injusto. Uno pensaría que West sería más sensible a este tema porque es productor".

El abogado añadió que Kanye ha "recurrido a al menos dos abogados para que le ayuden con las autorizaciones y ahora depende de un tercero", mientras persiguen el dinero.

Aunque no se mencionan nombres en el informe de Billboard, entre los muchos productores acreditados en Vultures 1 y 2 se encuentran nombres que incluyen a Timbaland, Swizz Beatz, Pi'erre Bourne, James Blake, KAYTRANADA, 88-Keys, ATL Jacob, JPEGMafia, DJ Mustard y London on da Track.