Las 5 espadas más famosas de la historia

"Pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome, junto con la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una." Lucas 22:36

Entro en Twitter y me encuentro no sé qué polémica sobre que el Rey Felipe VI no se ha levantado ante la espada de Simón Bolívar. Yo soy más de levantarme cuando llega la hora de comer, pero como veo que os gustan tanto las armas blancas aquí os traigo las más famosas de la historia.

1. Excalibur. Todo el mundo conoce la famosa historia del rey Arturo y compañía. Lo de que nadie podía sacar la espada de la piedra tampoco es tan original. En la Odisea ninguno de los pretendientes de Penélope fueron capaces de tensar el arco de Ulises. Está todo inventado.

2. La Tizona y la Colada. Las míticas espadas del CID, el héroe castellano por excelencia que de vez en cuando luchaba a sueldo de los moros.

3. La Claymore de William Wallace. La espada Claymore fue la usada por William Wallace durante la guerra de independencia de Escocia. Se trata de un mandoble de 1,67 ,la altura de William Wallace, que era un poco más bajito que Mel Gibson.

4. La Espada de Juana de Arco. Sin conservar nombre propio, la espada de Juana de Arco es legendaria porque, según las crónicas de la época, San Miguel se le apareció, animándola a buscarla en el altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois. Con ella, combatió contra las tropas inglesas en la Guerra de los Cien Años. Acabó hecha a la brasa.

5. La Joyosa. La Joyosa - la Joyeuse, en francés- fue la espada más conocida de Carlomagno y que utilizó durante su gesta de unir gran parte de Europa occidental tras la debacle del Imperio romano de Occidente. También la leyenda rodeó a esta espada ya que, debido a las numerosas victorias, se decía que contenía un diente de San Pedro, sangre de San Basilio y ropa de la Virgen María, ahí es ná.