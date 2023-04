Con las piernas temblando tras escuchar el éxito de Drake y The Weekend que nunca fue real y el disco de Oasis generado por IA me pregunto qué aspecto tendrá el futuro. Creo que la IA es el cambio más grande que vamos a vivir desde la irrupción de internet y todas las posibilidades me parecen perturbadoras y escalofriantes. Aún así aquí va una lista de

8 COSAS QUE ME GUSTARÍA QUE PUDIERA HACER LA IA

Videollamadas con mi madre automáticas

Un avatar con tu careto diciendo ajá sí no me digas vaya uyuyuy ya veo ya veo.

Limpiar mi bandeja de Gmail

¿Puede quizás un cerebro electrónico con un algoritmo alucinante acometer tamaña odisea?

Hacer versiones locas

Me encantaría escuchar a Rosalía cantando éxitos de Kiko Veneno o a los Strokes versionando a los White Stripes o a Kurt Cobain cantando en los foo Fighters. Ese tipo de movidas que ya hacían en la época de los bootleg puede ser interesante.

La declaración de la Renta

Y en plan BIEN

Tener un colega al que mandar audios

¿Te apetece desahogarte y ahogarte la terapia mandando audios kilométricos? ¿Qué tal un colega algorítmico en whatsapp al que contarle tu vida y que te responda en plan? ¿Sí? ¿En serio? Buah qué fuerte tía cuéntame más.

Interactuar en grupos de whatsapp salvajes

No ser nunca más el soso de un grupo de ex colegas del instituto. Deja que una IA busque gifs y memes de buenos días, y noticias graciosas para comentar.

Enseñarme las cosas que me gustan en Internet

Si me conociese realmente bien el algoritmo me encontraría Super Pop escaneados, grabaciones olvidadas de Chiquito de la Calzada o caras B extrañas de Pulp sin tener yo ni que pensar que lo quiero. ¡Gracias!

Una temporada final de Perdidos diferente

Estoy en contra de la cultura hecha por algoritmos claro PERO PUEDE PERDIDOS ACABAR DE OTRA MANERA GRACIAS POR FAVOR