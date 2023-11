Amadeo Lladós anuncia por sorpresa que se retira: "Siento que no tengo un propósito y eso es duro de asimilar"

Pese a que Amadeo Lladós empezó como un meme en las redes por la forma en la que criticaba a las personas con "panza" y a los mileuristas, este creador de contenido ha terminado convirtiéndose en la inspiración de muchos usuarios. Y, aunque Llados Fitness se encuentra todavía en auge y no ha dejado de crecer desde que se hizo viral, el madrileño ha sorprendido a todos al anunciar por sorpresa que se retira, algo que ha entristecido a sus seguidores, quienes no han tardado en pedirle que no se vaya.

Tal y como ha revelado él mismo en el vídeo que ha subido a su canal de YouTube, ha decidido retirarse porque ya no tiene ningún propósito que le motive ni tampoco la inspiración que antes tenía. Esto es algo que a él le parece muy "duro de asimilar", ya que es una parte muy importante de su vida, y algo que siempre ha animado a todos a tener. Además, comparte que el haber alcanzado sus objetivos profesionales ha provocado que ya no tenga "esa hambre por progresar", motivo por el que ya no se emociona ni le hace "sentir diferente" ganar 80.000 euros un día y 30.000 al otro.

Por este motivo, cree que lo mejor que puede hacer en estos momentos es centrarse en lo que él considera que es su propósito real: ayudar "darle sentido a la vida a los demás". Por ello, considera que este vídeo será "un antes y un después" en su vida, ya que tras este anuncio podrá dedicarse a quienes son su motivación real: sus alumnos.

Y, como era de esperar, este anuncio no ha tardado en sorprender a todos sus seguidores, quienes rápidamente le han pedido que no se retire y continúe creando contenido como hasta ahora. Porque, tal y como varios usuarios han dicho, ya son muchos los que ven a Amadeo Lladós como un referente y una motivación para seguir trabajando en sus objetivos. Sin duda, esta es una noticia que ha pillado a todos por sorpresa.