Las chifladuras de Marie Kondo y los libros

Marie Kondo, la gurú del orden, vuelve a estar en el candelero al confesar que ya no mantiene a raya el TOC que la ha hecho multimillonaria vendiendo libros como churros: «Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida». Al parecer, un desorden motivado por su faceta de madre de tres hijos, lo cual no facilita demasiado mantener las cosas en su sitio. Marie Kondo se ha hundido en la fosa de su propio método y reconoce que tiene su hogar manga por hombro, como cualquier persona normal.

El método KonMarie, por resumir mucho, se basa en deshacerte de todo lo prescindible de una forma ciertamente neurótica y quedarte con cuatro cosas que "te hacen feliz" y luego ordenarás meticulosamente en cajas, cajas y más cajas. Los bazares chinos llevan años frotándose las manos con este sistema del orden de la japonesa, para el que en su libro 'La magia del orden' (2015) cuenta que estudió el tipo de sangre de sus clientes y sus fechas de nacimiento en busca de un principio general que dictara el mejor método para cada tipo de personalidad, con inútil final en sus propias conclusiones. Un dato sin importancia que confirma la base magufa del chiringuito que se ha montado.

El capítulo de ordenación más divertido es, sin duda, el referente a los libros, que bien merece ser recordado por su propuesta reduccionista de libros a la mínima expresión, poniéndose de ejemplo a sí misma. Exactamente dice: "Yo procuro no tener más de 30 volúmenes a la vez", lo equivalente a una torre o a una triste balda, de lo cual tú debes seguir el ejemplo para no suspender en el delirio, en mitad de una divagación sobre la utilidad de los libros una vez que ya están leídos. Es evidente que es una sugerencia rápida escrita con un café en la mano y el gran vacío interior de una persona que no ha leído en su vida más de cuatro patochadas infantiles y las revistas de decoración y ordenación de las que alardea en su propio bestseller, un consejo neurótico no apto para personas a las que "les hace felices" poseer no menos de mil quinientos ejemplares.

Acaricia las tapas de los libros

El método reduccionista de Marie Kondo se basa en poner en el suelo todos los libros, fuera de su hábitat natural, la biblioteca: "No podrás decidir si un libro de verdad te atrapa si está en la estantería". "El criterio para para saber si quieres conservar o desechar un libro es si te hace sentir placer o no cuando lo tocas. Asegúrate de no empezar a leerlo, leer te nubla el juicio". Léase con un emoji de carcajada de fondo.

"Conserva los libros que te harán feliz con solo verlos en las estanterías, esos que amas de verdad. Eso incluye también este libro". Y se queda tan fresca, porque otra cosa no, pero Marie Kondo no tiene un pelo de tonta.

El absurdo método de "reducción de volumen" descartado

En su obsesión por deshacerse de los libros como si fueran paraguas oxidados o bolsas del supermercado apiladas en la despensa, cuenta su experiencia con libros que le gustaron parcialmente por alguna frase o palabra concreta. En vez de quedarse con esos libros, comenta que primero trató de anotar a mano en un cuaderno lo que le interesaba, y posteriormente arrancó esas páginas para ahorrar tiempo, pero terminó desechando el método por la pérdida de tiempo en almacenar algo que nunca más llegó a consultar. Está claro que lo que le sobraba a esta mujer no eran libros, sino tiempo, justo lo necesario para poder leerlos.

Si no lo has leído, tíralo también (y ya lo volverás a comprar)

En la gestión de los libros no leídos, Marie Kondo dice que “quizás quisiste leerlo cuando lo compraste, pero si no lo has leído, entonces su propósito era enseñarte que no lo necesitabas”. “Si después de haberlo tirado deseas el libro con tal desesperación que estarías dispuesto a comprar otro ejemplar, entonces cómpralo”. Menos mal que ya nos había dejado claro que el suyo no hay que tirarlo bajo ningún concepto.

"Los libros tienen su momento"; "Te recomiendo mantener tu colección pequeña". El método Marie Kondo con los libros se resume en que tengas poco para leer menos, que tampoco te vas a enterar de la fiesta.