El creador de Minecraft anuncia Minecraft 2: esto es todo lo que se sabe

Han pasado más de 15 años desde la creación de Minecraft, uno de los juegos más relevantes en la industria en toda su historia. Puede sonar algo exagerado pero, visto lo visto, es la realidad. Minecraft es tremendamente popular y lo ha sido más año tras año, lo que llevó a que en 2014 lo comprara Microsoft por una cifra récord de 2.500 millones de dólares. Aquello supuso que su creador, Notch, se acabara alejando de su criatura. Desde entonces se ha visto envuelto en polémicas por sus opiniones anticuadas sobre feminismo o temas LGTBIQA+, así como a favor de teorías de la conspiración.

Ahora, tras consultar en redes sociales, Notch ha asegurado que, básicamente, ha anunciado Minecraft 2. "He pensado que quizá la gente DE VERDAD quiera que haga otro juego súper parecido al primero, y me encanta estar volviendo a trabajar en videojuegos. No es que me importe mucho qué juego haga primero (o incluso si hago más), pero sé que voy a hacer uno, así que estoy dispuesto a intentarlo con una secuela espiritual de Minecraft y por eso hice la encuesta. Mis intenciones son ser claro y honesto con esto, dado que las secuelas espirituales suelen ser… ya sabéis… irrelevantes. Trágicas. Cosas que me da pavor que le pasen a mi siguiente juego y que quiero evitar. Así que mejor hacer la cosa que la gente QUIERE y que, de alguna manera, quieren PAGARME MÁS por ello".

El anuncio, por supuesto, es relativo. Notch no puede usar la marca Minecraft, el juego aún tiene mucho desarrollo por delante y la obra original no parece agotarse. Sigue siendo la base de series como los Squid Craft Games o TortillaLand, además de inspiración para todo un género, como vemos con juegos como Rust o Valheim. Finalmente, la imagen pública de Notch está tan dañada que ya ni siquiera aparece en la pantalla de inicio de su obra más conocida. tiene un camino muy largo por delante y mucho que reconstruir si realmente quiere alcanzar sus objetivos.