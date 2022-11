¿Desaparecerá Twitter de los iPhone? Elon Musk lo cree posible

Hay poquísima gente que se pueda ganar la vida con Twitter, y son muchos más los que sin embargo no podrían vivir sin la red social más directa. El culebrón de Elon Musk comprando la plataforma tiene en vilo a inversores, curiosos, políticos y sobre todo a los tuiteros, que en las últimas semanas no saben bien qué les espera en el futuro.

Según un tuit del excéntrico nuevo propietario, Apple le "amenazó" con eliminar Twitter de la App Store de iOS después de pagar 44.000 millones de euros por la red social. "No nos dijeron por qué", insistía a base de tuits, en los que también se preguntaba si la compañía de la manzana "odia la libertad de expresión" y cuántas veces han "censurado" opciones para sus clientes.

Aunque no hay respuesta oficial, no sería la primera vez que los usuarios de Apple ven cómo una aplicación desaparece de la tienda. La empresa lo achaca a sus preocupaciones para "moderar el contenido peligroso", como cuando borró Parler relacionándola con el ataque al Capitolio en enero de 2021. Volvió tres meses después, con una actualización de sus términos de servicio. "Si buscas ofender o impactar a la gente, la App Store no es el lugar adecuado para tu aplicación", dicen en esa actualización.

"¿Sabías que hay un impuesto secreto del 30% en la App Store?", insiste Musk, con un argumento que ya enfrentó a la compañía de la manzana con los creadores de Fortnite. De hecho, los de Epic llegaron a crear una parodia del famoso anuncio '1984', un hito en la publicidad de Apple que aprovecharon para criticar sus "prácticas de dictadura".

El gif que más se está viendo entre los tuiteros durante todo este jaleo es el de Michael Jackson comiendo palomitas. Poco pueden hacer hasta los usuarios más prominentes de la plataforma más que sacar punta al asunto en 280 caracteres y en millones de memes que intentan resumir la situación con humor. ¿La verdad? Ni por esas pillamos bien lo que está pasando, ni nadie puede asegurar que en 2023 Twitter siga activo. Palomitas.