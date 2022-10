Elon Musk se compró Twitter 'pa hacerse el chulo'

A los ricos les gusta exhibir su riqueza. Georgina Rodríguez contó en su documental que no da a basto decorando casas para Cristiano, Mayweather bajó el otro día la mesa de ping pong a la cochera para que saliesen de fondo en la storie sus 45 deportivos, y Elon Musk se compró Twitter para hacerse el chulo con los amigos, pero ya se ha arrepentido.

El magnate ha lanzado su perfume llamado “Burn Hair” (Pelo quemado) medio en broma, medio en serio, para financiar la compra de Twitter. El bote cuesta 104 dólares y ha recaudado un millón en sólo un día. Musk anunció en marzo que compraba Twitter por 44.000 millones de dólares. Al mismo día siguiente sus asesores le dijeron que tenía dinero, pero no tanto, al menos en efectivo, y se quejó de que lo habían estafado en el trato con respecto al número real de bots. Unos días más tarde sus asesores le dijeron que de perder el juicio contra Twitter probablemente tendría que dormir debajo de un puente y reculó. Si por algo es conocida Twitter como empresa es por ser incapaz de dar beneficios, el objetivo primordial de cualquier empresa.

Elon Musk ha comprado sin querer queriendo una empresa deficitaria de la industria del odio cuyo principal activo hoy en día es Iker Casillas. Además de renombrarla como X, ha prometido que imperará la libertad de expresión y de credo. En un par de meses tenemos a Trump tuiteando de vuelta y a Casillas leyendo en directo chistes de mariquitas de Arévalo. Visto con perspectiva, que Musk sea millonario quizás sólo sea un golpe de suerte.

El tío tuvo visión cuando se le ocurrió ponerle pilas a los coches pero desde entonces no ha dado una. Por Twitter va a pagar más del 80% de su valor y además es propietario de una empresa de viajes espaciales que no realiza viajes espaciales. Su otro gran proyecto fue el Hyperloop, un medio de transporte en forma de tubo que iba a transportar gente a más de 1.000 km/h y del que de repente ya no se habla. El único éxito empresarial fuera de Tesla de Musk al final ha sido Pelo Quemado.