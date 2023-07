Siempre lo he dicho, la democracia es un vicio burgués como las libertades civiles y las tres comidas diarias, pero entre todas, España es la peor democracia del mundo. Se supone que convocan elecciones para ver quién gobierna, pues la convocan y no saben quién va a gobernar. Los dos partidos más votados son PP y PSOE pero el que va a decidir el gobierno de España es Junts, un partido que no quiere saber nada de España.

Es un desastre la democracia española, en cuanto cierran las urnas publican varias encuestas, ¿para qué si vas a saber el resultado una hora después? Pues porque el español es impaciente por naturaleza y vive las elecciones como la final del Mundial, con pactómetros, programas especiales y los cuatro politólogos que no han terminado trabajando en un McDonalds. No dan una las encuestas pero sirven para que los tertulianos comenten resultados ficticios con música épica porque a esas alturas no tienen nada que comentar.

Los partidos mienten ya desde el nombre. SUMAR no suma, sino que resta, y Teruel Existe ya no existe. Los partidos se tiran semanas presentando propuestas, discursos y relatos que no sirven para nada, al final lo que decanta los sondeos para un lado son memes y eslóganes. Que te vote Txapote y más vale Perro Sanxe por perro que por Sanxe.

En Villarroya (La Rioja) baten el récord todos los años, este han tardado 26 segundos en votar, con votos dobles incluidos y DNIs que no correspondían con el votante. Villaroya es una aldea con 6 habitantes y una mesa electoral. Cada mesa electoral está formada por tres personas, la mitad de la población. A cada uno le pagan 70€ por la mesa electoral, 210€ por 26 segundos de trabajo para que luego los 6 habitantes vayan a comerse una mariscada a costa de las arcas públicas. Podría darse la situación de que el sexto votante dijese: "Mirad, habéis votado ya los 5, de mi depende que os vayáis ya todos a casa o os quedéis aquí hasta las 8 de la tarde. Quiero un aparcamiento personalizado a mi nombre en la plaza del pueblo".

Así funciona la democracia, al final decide uno al azar lo que hacen todos. Como Junts, aunque al final la democracia española es la más inútil del mundo porque votan para formar Gobierno, no lo forman, y vuelven a votar.