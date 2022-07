A mí me están grabando y mi bebito fiu fiu

Es la nueva muletilla de la generación Z, se ha dado casos de menores de edad que llevan meses comunicándose únicamente con las expresiones 'A mí me están grabando' y 'Padreada'. A mí me están grabando sirve para expresar estupor o sorpresa ante un hecho, como si estuvieses siendo víctima de una cámara oculta.

Por ejemplo: Cristiano Ronaldo negocia con el Barcelona: "A mí me están grabando". Pedro Sánchez despide al director del INE porque no le gustaban sus datos: "A mí me están grabando". Los profesores patrullarán los institutos armados por si aparece algún loco suelto: "A mí me están grabando". Europa declara a la energía nuclear y al gas natural energías verdes por un periodo de 10 años, "A mí me están grabando".

Es una frase estupenda, pegadiza y queda bien en cualquier situación, tanto que alguna gente está empezando a abusar de ella. Hay niños que han contestado "A mí me están grabando" a su madre, después de que esta le instigara a comerse las lentejas. ¿Eres Luis Suárez y tu entrevistador, después de recibir una suscripción en Twitch se pone a hacer una haka ridícula? Es evidente que a ti te están grabando.

Tiene mérito que la frase haya durado semanas en una época en la que las modas son más efímeras que Boris Johnson en Downing Street.

Aunque el "A mí me están grabando" ya es el segundo trend en el ranking de modas en RR.SS, la primera ahora es "Mi bebito fiu fiu", una versión de la canción Stan de Eminem y Dido, pero con una letra en castellano que dice 'piononos' y 'bebito Fiu Fiu'. Por algún motivo fuera del alcance de la razón, ahora todas las marcas se apuntan a la moda del 'bebito Fiu Fiu', puede que porque Tik Tok haya hecho que las nuevas generaciones actúen en modo rebaño o puede que no y simplemente a nosotros nos estén grabando.