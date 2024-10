Ester Expósito alza la voz contra las críticas a su físico: "Estoy cansada y cabreada, no somos muñecas"

En la gala de los premios Bazaar Women of the Year 2024, celebrada el pasado lunes, Ester Expósito, galardonada con el premio New Generation, ofreció un emotivo discurso en el que arremetió contra el machismo y las críticas injustificadas sobre el cuerpo de las mujeres. La actriz, de 24 años, aprovechó su intervención para denunciar cómo la violencia de género y el señalamiento en redes sociales se normalizan en una sociedad que "examina con lupa" el físico femenino.

"Quiero empezar mandando todo mi apoyo a todas las mujeres víctimas de abuso", comenzó Expósito, con voz firme y segura, antes de expresar que el premio le brindaba la oportunidad de "desahogarse" ante la normalización de la violencia en redes. La actriz explicó que había estado reflexionando sobre la facilidad con la que las redes permiten a desconocidos criticar el físico de las mujeres, y lo que esto conlleva: "Hoy quiero ser yo la que les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona, y menos cuando no se tiene ni idea de lo que se está hablando".

Su discurso llega en un momento de polémica, tras recibir numerosas críticas en redes sociales por un supuesto cambio físico que algunos usuarios atribuyeron a retoques estéticos. Visiblemente afectada, Expósito confesó que, aunque lleva años lidiando con comentarios sobre su apariencia, "estoy cansada y cabreada" de ver cómo se señala y juzga su aspecto. Explicó que esta situación es difícil para cualquier persona, y más aún para jóvenes que no cuentan con herramientas para afrontar el impacto de estos comentarios: "Yo tengo las herramientas, pero hay chicas que no, y no deberían soportarlo".

Ante los aplausos del público, Expósito explicó que el cambio en su aspecto físico se debía simplemente a un aumento de peso, no a cirugías. "Las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Menos mal, porque eso significa que estamos vivas y que no somos muñecas", enfatizó. Para terminar, la actriz pidió a los medios que eviten difundir estos rumores sin fundamento, señalando que "opinar sin información veraz sobre el físico de las personas" solo contribuye a una forma de violencia que afecta psicológicamente a quienes lo sufren.

Expósito ha sido aplaudida en redes y medios por su valiente discurso, un llamamiento directo a la empatía y al respeto hacia las mujeres que, como ella, están en el foco público y deben enfrentar diariamente críticas innecesarias e hirientes sobre su físico.