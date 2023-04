La explicación del final de la película de Super Mario Bros

El otro día, en mi agregador de noticias destacadas me llegó el aviso de un artículo importantísimo. Decía así el titular: "El final de la Película de Super Mario Bros explicado".

Perdona, ¿Qué?. La peli está muy bien y me gustó mucho pero no es Inception. Sin ánimo de hacer demasiado spoiler, al final gana Mario y pierde Bowser. No hay absolutamente NADA que explicar.

Sin embargo, ahí estaba ese artículo.

Mi amigo Noel me hizo ver que es una nueva moda de internet

Hay artículos que te explican el final de absolutamente todo.

No me lo quise creer e hice la comprobación…

Hay finales explicados de absolutamente todo. De Titanic (se hunde el barco), de Toy Story (Buzz y Woody se hacen colegas) del Sexto Sentido (el prota Está muerto) o de John Wick (están todos muertos menos el prota).

Haz la prueba. Busca en Google final explicado de lo que quieras y alucina. Vídeos, artículos, lo que necesites.

¿A dónde nos lleva esto? Cuál es el siguiente paso en esta carretera a la incomprensión completa.

Pronto veremos final explicado de chistes (es gracioso decir que se caiga el del medio porque entre dos personas ninguna es la del medio. El policía confundió el nombre del perro con una parte de su cuerpo), de recetas (luego coges esta lasaña de verduras, la divides en porciones con un instrumento afilado puestas en platos y procedes a ingerirla cogiendo p pequeños bocados ayudados por un tenedor. Un vez en la boca, lo aplastas con los dientes y creas un bolo alimenticio con saliva que procedes a tragar las veces que sea necesario hasta que te sacies), de Partidos de fútbol (el Getafe Marcó un gol más que el Eibar con lo cual ellos llevaron la victoria) o de la vida (al final el prota se muere).