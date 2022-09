Hailey Bieber revela su postura sexual favorita y cómo vive el sexo con Justin Bieber

Hailey Bieber (antes Baldwin) ha estado en el punto de mira de los haters desde que confirmase su relación con Justin Bieber, pero siempre ha mantenido un relativo silencio en lo que a su vida privada se refiere, a pesar de los constantes ataques que ha recibido. Después de cuatro años de matrimonio, la modelo ha decidido ofrecer una entrevista a Call Her Daddy para adentrarse en algunos de los temas más espinosos que han provocado tantísimas oleadas de odio contra ella. Aunque la mayor parte de la entrevista la ha dedicado a ahondar en cómo vivió el acoso de los fans de Justin Bieber y Selena Gómez, los minutos finales de la entrevista estuvieron protagonizados por un tema del que no había hablado nunca antes: su vida sexual.

Todo hay que decirlo: fue la entrevistadora la que empujó a Hailey Bieber a hablar del asunto, y la modelo no pareció especialmente cómoda hablando del asunto. Con mucha insistencia, acabó diciendo que la postura del perrito era una de sus favoritas, pero también reveló que no es la clase de persona que se aferre a una serie de posturas concretas, sino que prefiere improvisar. Cuando le dieron a elegir entre que los dedos o la lengua como forma de estímulo de Justin durante el sexo oral, explicó que no tenían sentido unos sin la otra. Y sobre qué es lo que más la excita, dijo que los besos son lo que más le ayudan a ponerse a tono; en el caso de Justin, contó que es una persona que necesita de una buena conversación previa para disfrutar más del sexo.

Conocer detalles de la vida sexual de las celebrities siempre resulta curioso, y cuando se trata de dos personas tan populares como Justin y Hailey Bieber, la viralidad está asegurada. ¡Esperemos que no se sintiese forzada a revelar nada y que, por tanto, no se arrepienta de ninguna de sus palabras!