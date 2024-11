Kim Kardashian sorprende con su "amor" por un robot Tesla de 20.000 euros: "Es tan mono"

Kim Kardashian, siempre en el centro de la atención mediática, ha presentado su más reciente adquisición: un Tesla Optimus Robot. En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram y en X (anteriormente Twitter), la estrella mostró cómo interactuaba con el robot, destacando sus funciones avanzadas y su capacidad para replicar movimientos humanos.

"Hola, ¿puedes hacer esto? ¿Te quiero?", dijo Kardashian al robot mientras formaba un corazón con las manos. Para sorpresa de todos, el humanoide respondió replicando el gesto, dejando a la empresaria asombrada: "¡Sabes cómo hacer eso!". La interacción no quedó ahí; el robot simuló correr, realizó un movimiento de hula dance que Kim interpretó como "ser hawaiano", y hasta se animó a un improvisado juego de Piedra, Papel o Tijera en el que Kardashian salió victoriosa: "Oh, eres un poco lento, te he ganado".

El vídeo, que rápidamente se viralizó, generó una oleada de reacciones en redes sociales. Un usuario en tono humorístico comentó: "Hey Kim, felicidades por encontrar al novio definitivo: no come, no duerme y nunca deja la tapa del váter subida. Solo cuidado con la actualización de software para dominación mundial". Otros bromearon con la posibilidad de que el robot fuera su nueva pareja: "¿Vas a convertirlo en tu marido?".

Elon Musk, creador de Tesla y responsable del Optimus Robot, no se quedó al margen y reaccionó al vídeo con un emoji de gafas de sol, lo que avivó aún más el interés por esta curiosa unión entre tecnología y farándula.

Por ahora, Kim parece estar disfrutando de las posibilidades que ofrece su nuevo compañero. Además, ha compartido imágenes de su Tesla Cybertruck dorado junto a un robot con el mismo acabado: "Optimus está aquí para llevarme en el Cybercab", escribió. Aunque el Optimus se promociona como un ayudante doméstico, Kim ha demostrado que también puede ser el protagonista perfecto de una historia en redes sociales.