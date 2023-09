"Te llamo por Twitter": X permitirá hacer llamadas y videollamadas a sus usuarios

Desde que Elon Musk compró Twitter y se convirtió en el dueño de una de las redes sociales más importantes de Internet, esta no ha dejado de sufrir grandes cambios y novedades que continúan sorprendiendo a sus usuarios. Aunque al principio ya resultó impactante para muchos que ofreciera la posibilidad de comprar el verificado al crear Twitter Blue, no cabe duda de que este cambio ahora parece una minucia frente al rebranding que hizo en esta red social, ahora conocida como X.

Pero, por lo que parece, Elon Musk no se ha conformado con despedirse del pájaro azul que acompañó a sus usuarios durante tantos años, y, una vez más, ha demostrado que no tiene intención de parar de buscar nuevasformas de innovar dentro de esta red social. Recientemente, ha vuelto a sorprender al anunciar una de las nuevas funciones que quiere incluir dentro de X: la posibilidad de hacer llamadas y videollamadas.

Por ahora, el dueño de esta red social ya ha confirmado que estas estarán disponibles tanto para iOS y Android como para Mac y Ordenador. Además, ha declarado que X será un libro de direcciones global y efectivo, pero que no será necesario añadir un número de teléfono ni compartirlo con los otros usuarios para poder llevar a cabo estas llamadas.

Y, como era de esperar, los usuarios no han tardado en bromear sobre el uso que podrá darse a esta futura función, especialmente porque todos saben la cantidad de discusiones y debates que se generan en esta red social. Por ello, algunos han señalado lo absurdo que sería que un desconocido con el que acabas de discutir pudiera llamarte por gritarte por teléfono. Aun así, lo más probable es que esta función esté muy controlada y uno no puedan llamar a quien le dé la gana, sino que estará más controlado. Pero, de todas formas, los usuarios no han querido perder la oportunidad de generar humor sobre esta futura función.