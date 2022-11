Una mujer se hace un misterioso tatuaje sin mirar y se arrepiente al instante

Esta mujer se ha vuelto viral después de hacerse un misterioso tatuaje arriba de su tobillo del cual ya se está arrepintiendo.

Tahlia Pritchard, de 32 años, periodista de entretenimiento y escritora de Sydney, Australia, vio este puesto de tatuajes en un festival al que asistía en septiembre de 2022.

La idea del puesto era posar para un tatuaje misterioso sin tener idea de lo que el artista tenía en mente, algo que muchas personas nunca podrían soñar con hacer.

Tahlia lo vio como una oportunidad emocionante para agregar a sus otros seis tatuajes, y era un tatuaje gratuito, por lo que no vio ningún daño.

El clip, que ahora ha superado la friolera de 3 millones de visitas hasta la fecha, mostró a la TikToker pasando valientemente la parte inferior de su pierna a través de la pared, que estaba oculta por una cortina.

"Poniendo mi fe ciega en alguien que nunca conocí para que me hiciera un tatuaje misterioso", agregó junto al video.

El tatuaje, que estaba situado en su tobillo, consistía en un diseño cuestionable de dos partes: la cabeza de una calavera con un pájaro posado en la parte superior.

Después de que TikToker vio su nueva tinta permanente admitió que era más fácil "simplemente reír" que llorar. Ella agregó: "Una vez que la adrenalina se disipó y miré al día siguiente, dije, 'oh'".

Al compartir un video de actualización ocho días después del entintado permanente, Tahlia explicó: "He pasado por muchas emociones y he leído muchos comentarios de personas que pensaban que ya lo tenía, y no era así"

Nada más verlo el primer pensamiento que tuvo fue el de quitárselo con laser o hacerse un cover pero parece que de momento se lo va a dejar para ver si termina acostumbrándose a él.

