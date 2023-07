Una persona no binaria se gasta 10.000 euros en modificar su cuerpo

Esta persona no binaria ha sufrido una transformación increíble desde que tenía 16 años, gastando más de 10.000 dólares en modificaciones corporales.

Sus modificaciones corporales incluyen un tabique estirado, fosas nasales estiradas, múltiples perforaciones en los labios, una lengua estirada, un labio estirado e implantes de cuernos de silicona, que van acompañados de grandes tatuajes en la cara y el cuello.

Jessy Kirkpatrick, de 27 años, es una bloguera que también tiene su propio sitio web, de Wichita, Kansas, EE. UU., está obsesionada con las modificaciones de su cuerpo, ya que les da confianza y le hacen sentirse bella.

Pero muchas de las personas que ven los videos de Jessy redes sociales no están tan interesadas en sus modificaciones y han llenado la sección de comentarios con palabras de odio, con muchos espectadores etiquetando a Jessy como un "bicho raro".

Sin embargo, Jessy no deja que eso le afecte y dijo que continuará modificando su cuerpo según se lo vaya pidiendo su corazón.

Jessy dijo: "La gente dice que iré al infierno por cómo me veo, y siguen y siguen hablando de cómo arruiné mi cuerpo, afirmando que me veo fea, que soy un bicho raro. Dejan muchos emojis desagradables en mis videos y la gente se ríe de mí".

"Pero también hay buenos comentarios y personas que realmente disfrutan de mi contenido. Dicen que los inspiro y que siempre están ahí para apoyarme".

"Me hago modificaciones corporales porque me dan confianza. Me hacen sentir hermosa y poderosa. Después de recibir abusos toda mi vida, encontré esto que me hace feliz, que me hace sentir hermosa nuevamente después de pasar toda mi vida de sintiéndome usada, fea y desagradable", ha explicado sobre los motivos de sus modificaciones.

"Esta es mi forma de belleza, y nunca me disculparé por ello o por ser yo misma", ha sentenciado.

Además ha explicado que tiene muchas más modificaciones en mente: "Planeo hacerme tatuajes en el globo ocular, escarificación, un traje de cuerpo completo, más dermals, mi lengua partida, tatuajes debajo de la lengua, un labret más grande y estirado, fosas nasales más grandes, tabique más grande y lóbulos de las orejas de cinco pulgadas".

Jessy ha explicado como se lo tomo su familia contando que "Mi madre se desanimó al principio porque creía que las modificaciones arruinarían mi futuro, que sería ridiculizado toda mi vida. Ella dijo que no los necesitaba porque ya era hermosa".

"Le rogué que me dejará hacer mis dos primeros piercings en los labios y, a partir de ahí, me volví cada vez más extrema. A veces, ella se preocupa por lo extremo que voy, pero me ama y cree en mí a pesar de todo", dice Jessy pero asegura que "nunca he tenido problemas con el trabajo porque solo uso joyas transparentes para ocultar mis mods. Mi hermano encuentra lo que hago súper genial, y mi padre está en el mismo barco que mi madre".