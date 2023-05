¿Prohibirá YouTube el uso de AdBlock a sus espectadores?

Pese a que la inclusión de anuncios en YouTube es lo que permite que la plataforma pueda seguir utilizándose de forma gratuita, cada vez son más las personas que optan por instalarse AdBlock y evitar la publicidad. Cada vez son más los vídeos de la plataforma que cuentan con un número de anuncios tan elevados que sus espectadores acaban perdiendo el interés por el contenido del mismo. Por ello, motivados por el malestar de los anuncios que no pueden saltar, terminan instalándose este tipo de herramientas.

Pero, por lo que parece, es posible que la posibilidad de saltarse la publicidad tenga fecha de caducidad, ya que, tal y como ha informado YouTube a algunos de sus usuarios, están haciendo pruebas para prohibir el uso de adblock en la página. Esta es una noticia que no ha hecho gracia a los usuarios que utilizan esta herramienta, de forma que han advertido rápidamente a los demás usuarios a través de las redes sociales y han mostrado su descontento frente a esta noticia.

Por suerte para ellos, por ahora tan solo se trata de una prueba, por lo que parece que, por ahora, todavía podrán saltarse estas restricciones durante bastante tiempo. Aun así, tal y como le ha dicho el portavoz de YouTube al medio de comunicación Dexerto, "la detección de bloqueadores de anuncios no es nueva", y es algo que las empresas que se publicitan en su plataforma están pidiéndoles que regulen.

Por este motivo, han decidido empezar a hacer un pequeño experimento global en el que piden a los usuarios que deshabiliten estos bloqueadores y permitan que YouTube les muestre la publicidad. Aun así, sus usuarios no parecen estar muy de acuerdo con esta petición y las quejas no han cesado desde que se ha dado a conocer la prueba. Por tanto, habrá que ver cómo avanza este experimento y si realmente terminarán prohibiéndose estos bloqueadores de publicidad o no.