No sé qué ponerme para la III Guerra Mundial

En 2015 me escribieron de Atresmedia para escribir un artículo semanal de humor/entretenmiento en un nuevo proyecto que estaban creando para su web. Se llamaba Liopardo (hoy FlooxerNow). No fue fácil pasar la prueba de acceso de Atresmedia, me preguntaron cómo se llamaba el vendedor de cómics de los Simpsons y cuántas temporadas tenía Farmacia de Guardia, pero la pasé y tras unas prácticas como público de la Ruleta de la Suerte cantando "A por el bote, OÉ" terminé escribiendo aquí. Hoy, ocho años después, me despido de esta web que siempre tendrá un hueco sentimental en mis jueves. Pero FlooxerNow sigue y cada día mejor.

Para mi último artículo he elegido uno de mis temas fetiches, la III Guerra Mundial. Porque todo el mundo dice que sabe que la cuarta será con piedras pero no sabe como será la tercera, yo si lo sé y ya está aquí. Te la cuento.

Una ucronía de la III Guerra Mundial

Lo primero es que la III Guerra Mundial ya ha comenzado porque las guerras mundiales empiezan así, no había un arbitro pitando el inicio cuando Hitler invadió Polonia. Empiezan sin darte cuenta, esta vez Ucrania y en Palestina/Israel.

El desarrollo:

El Islam aparca sus diferencias entre chiismo y sunismo y se une para atacar a Israel en defensa de los palestinos. EE.UU. aparece como el primo de Zumosol de Israel a enfrentarse con todas los países musulmanes incluidos Arabia Saudí y Jordania (antiguos best Friends). Irán anuncia que el que saca las armas para enseñarlas es un parguela y termina usando armas nucleares en Israel, EE.UU. responde a Irán.

Rusia declara la guerra también a EE.UU. porque Irán es su colega. Europa, Japón y Australia salen en defensa de EE.UU. y se suman al bando Aliado. China aprovecha que está todo el mundo distraído e invade Taiwan, que es una isla que les mola para veranear. Europa pide a la ONU que se puedan usar bombas atómicas pero con un límite de emisiones de CO2, Europa es destruida en segundos por el Islam y rebautizada como Al-Andalus Plus. Corea del Norte ataca a Corea del Sur y se une contra los Aliados liderando el bando del Dream Team.

Los aliados empiezan a perder la guerra por la pérdida del apoyo de Europa y porque no están tan acostumbrados a sufrir. La guerra pone el petróleo por las nubes y la inflación en el 200%, la caña Cruzcampo con tapa fría se pone en 25€ en 2025 y el 100 Montaditos se autodeclara gastrobar.

Japón cae ante China y Australia se rinde. EE.UU. se queda sola contra el Dream Team y Trump es elegido presidente. Trump ofrece al Dream Team una propuesta de paz: ofrece entregar a todos los estadounidenses como esclavos si le dejan huir a Marte con Elon Musk, una actriz porno y 5000 Big Macs, en una nave de SpaceX. El Dream Team acepta pero servidor, Kim Jong-un, termina destruyendo Marte lanzando un misil atómico a lo panenka.

Occidente desaparece del mapa, el nuevo mundo está aquí. Fin de la III Guerra Mundial y de ocho años escribiendo estupideces con la única intención de divertir a alguien. Hasta siempre.