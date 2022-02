Por qué salir del armario aún es un acto revolucionario

Así como dicen que no es tan importante una primera cita como que te concedan la segunda, no es tan importante salir del armario por primera vez como quedarte fuera de él. No solo porque, cuando decides hablar con otros de tu condición sexual, te lo planteas varias veces, de hacerlo con la familia a hacerlo con los amigos y los compañeros de trabajo; sino porque la sociedad y la cultura, de los que te insultan por la calle cuando vas de la mano de un chico a las series y películas en que jamás eres el protagonista, se empeñan a que vuelvas a la caverna.

Hay un par de datos que vamos a usar, aunque parezcan descontextualizados, para hacernos una idea de este panorama: en el año 2017, en una de ciudad española tan avanzada como Madrid, se produjeron 287 agresiones homófobas (solo las denunciadas), más de cinco a la semana. En Rusia, donde ahora se celebra el Mundial de fútbol, en la región de Chechenia, a los hombres gais los mandan a campos de concentración, donde los torturan y los asesinan.

Así que sí, salir del armario (¿deberíamos seguir usando esta expresión? ¿Es peyorativa? Una cuestión interesante para otra ocasión) aún es un acto revolucionario. La actitud de los heteros es curiosa porque, por un lado, sufrimos todo esto por su culpa, por sus prejuicios, y por otro nos dicen cosas como que "la orientación sexual no es importante, que cada uno se acueste con quien quiera". También están los propios gais y lesbianas que deciden cuándo cada gay y lesbiana debe hablar públicamente de su homosexualidad.

'Con amor, Simon', una película imprescindible

Por suerte para aquellos miembros de la comunidad LGTB a los que les interese este debate, hay una película reciente que pone algunas de estas cuestiones sobre la mesa. Se trata de Con amor, Simon, de la que ya hemos hablado aquí, una cinta histórica por ser la primera protagonizada por un chico adolescente gay producida y distribuida por una 'major', una gran compañía, en este caso Fox. Simon tiene 17 años, y empujado por un inesperado romance, decide plantearse precisamente eso: salir del armario.

No vamos a contar el final de 'Con amor, Simon' por aquellos que aún no la hayan disfrutado, pero podemos asegurar que trata con acierto y sensibilidad estos aspectos. Merece la pena apuntar que está producida y dirigida por Greg Berlanti, abiertamente gay, responsable de series como 'Dawson crece' (en ella incluyó el primer beso juvenil gay emitido en la televisión estadounidense), 'Arrow', 'The Flash', 'Supergirl'… Si hay algo que la peli captura a la perfección es la vorágine de pensamientos y sensaciones de Simon (Nick Robinson), que no teme tanto lo de hablar de su homosexualidad como que su entorno, su familia y sus amigos, piensen que no es el Simon que conocen desde siempre.

Es una reflexión común en esas situaciones, nacida de nuestra propia homofobia interiorizada. ¡Pues claro que somos los mismos después de salir del armario! ¡Siempre hemos sido los mismos! Ese miedo genera también un cúmulo de mentiras y secretos, los que se establecen entre Simon y sus amigos, que lo complican todo aún más.

La apropiación de un momento que es solo tuyo

Otro de los bonitos temas que aborda 'Con amor, Simon' es la apropiación de ese momento, del momento en el que decides salir del armario. Desde el inicio de la película, un compañero del instituto chantajea a Simon bajo la amenaza de contarle a todo el mundo que es gay, y da lugar a uno de los grandes clímax.

¡Que nadie te lo robe! ¡Que nadie lo haga por ti! Es cierto que, como bien refleja la cinta, jamás es un momento perfecto (suele estar rodeado de una gran ansiedad, y las reacciones no siempre son las esperadas), pero eso también aprenderás a apreciarlo con el tiempo. No habrá sido perfecto, pero sí habrá sido tuyo.

La gran crítica que ha recibido 'Con amor, Simon' por parte del colectivo LGTB es que su tratamiento es demasiado normativo, ya que su protagonista es un chico blanco que no se sale del molde del típico joven de instituto norteamericano y que quiere mantener su condición sexual en secreto, pero superar eso es precisamente el gran reto de la película, y lo que hace su historia más universal.

Está claro que la salida del armario de un adolescente estadounidense no será igual que la de uno ruso; por desgracia, en el segundo caso no estaríamos hablando de lo mismo. No obstante, 'Con amor, Simon' introduce un personaje que aporta más diversidad, el de Ethan, que nos acerca a lo que vive un chico con pluma.

Sea como sea, no podemos olvidar que 'Con amor, Simon' es una película revolucionaria, histórica, la primera de muchas, y que las que vendrán después se encargarán de tratar otras inquietudes y otros referentes inspiradores más allá de los que nos regala esta. Es además una excusa perfecta, en la semana del Día Internacional del Orgullo LGTB, en la antesala de la gran celebración en Madrid del sábado 7 de julio, para poner en valor el valiente acto de salir del armario.

Cuando te digan eso de que la condición sexual no es tan importante, que no hace falta que nadie sepa con quien te acuestas, recuérdales que sí lo es, que por ello hay gente a la que le niegan sus derechos, y que a otros muchos les agreden y les asesinan por ser y por amar. Cuando te digan eso de que por qué no has salido antes del armario, recomiéndales 'Con amor, Simon', recuérdales que es tu momento y que solo tú decides cómo, cuándo y con quién.