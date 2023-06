La surrealista entrevista a un estudiante tras salir de su examen de la EvAU: "Hubiera estado guapo ir a la universidad, pero... no tiene pinta"

Ante los exámenes de acceso a la universidad, llamado antes Selectividad y ahora EvAU o EBAU, hay gente que se prepara muchísimo y otros que, por decirlo de alguna manera, van a probar suerte. Este parece ser el caso del protagonista de un maravilloso tiktok creado por Dani Carrero, @_danicarrero en la red social.

La conversación que tiene con uno de estos estudiantes aspirantes a la universidad es sencillamente maravillosa. Trancurre tal que así:

"¿Qué tal el primer día de Selectividad?", le pregunta Dani al entrevistado. "¿Ha ido bien?", a lo que el estudiante responde "no, pero bien, igual se hace FP".

"¿Te habías preparado duro?", quiere saber el entrevistador, que el chico contesta con un tajante "no", provocando la risa del tiktoker. "¿Y los nervios y toda la movida...?", le inquiere al chico, que parece de lo más despreocupado fumando un cigarro mientras responde: "Yo no, yo todavía no, pa eso hay que estudiar. Yo he venido muy tranquilo, se vive muy bien la universidad. Hubiera estado guapo ir a la universidad, tiene ese granito que está muy rico... pero no tiene pinta".

"¿Y qué opinas de la Selectividad, te la habían hypeado demasiado, o te la esperabas tal y como era?", le pregunta el tiktoker, a lo que el chico responde que "no, yo me imaginaba una clase tochísima, llena de peña... a ver, es grande la clase, pero normalito. La verdad es que se puede copiar fácil". "¿Tú lo has intentado", y él contesta, lleno de orgullo "no, yo no copio, yo voy traquilo", mientras sigue fumándose su cigarrillo.

"Y te queda energía y motivación para estudiar para los siguientes exámenes?", termina por preguntarle. Su respuesta, una vez más, vuelve a ser épica: "Hombre, no la he gastado todavía".