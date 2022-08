Tinder se está quedando anticuada y ya no engancha a generaciones más jóvenes

Más información Qué es el 'hardballing' y por qué Tinder recomienda la tendencia para ligar más

Parece que la llama del amor se está apagando en Tinder. La aplicación ha pasado de ser una de las que más descargas tuvo durante la pandemia, a encontrarse con muchas menos. Así lo afirma un artículo que ha lanzado el 'Financial Times': "La última generación de jóvenes, que está regresando a la escena de las citas después de la pandemia, también parece estar cambiando a alternativas a Tinder en la búsqueda del romance".

Precisamente son los jóvenes los que se están yendo en masa de la llamita rosa. Tinder no parece encontrar la mejor manera para volver a atraer a los más jóvenes. Entre algunas de sus razones, está la aparición de su principal enemiga, Bumble (creada por una ex empleada de Tinder) y las nuevas variantes de la COVID que han hecho disminuir su peligrosidad y permiten a la gente conocer otras personas cara a cara, entre otros.

El director de operaciones de Tinder, Gary Swidler, confiesa no haber llegado a los niveles de usuarios que tenían antes de la pandemia y que apenas han renovado la aplicación desde su aparición. "Necesitamos darles a las personas una nueva razón para ingresar a la categoría, no han tenido algo nuevo y emocionante en mucho tiempo". Parece que el sistema basado en deslizar si te gusta alguien o no se ha vuelto muy normal. Ha perdido su atractivo.

Además, entre los más jóvenes, este tipo de aplicaciones no les parece gustar. Prefieren utilizar otras redes como Instagram, que permiten conocer a otras personas gratis. A diferencia de Tinder, que casi te pide ser premium por respirar mientras usas su app.

Tinder ha intentado moverse para conseguir nuevos usuarios (aunque sin cambiar su sistema). Incluso habían apostado por el Metaverso. Pero la idea ha ido perdiendo fuerza. Sinceramente, si me parece raro usar una app que tiene muchos usuarios falsos, en el metaverso se multiplicarían.

Como los jóvenes están dejando de usar esta aplicación, solamente se quedan los más mayores. Aquellos que tienen el dinero suficiente como para permitirse una cuenta premium y que tienen otra mentalidad a la hora de buscar pareja.

