Top consejos para luchar contra demonios

Estos son los principales consejos que tienes que seguir si te enfrentas a un demonio.

1. Usar agua bendita.

"De larga experiencia he aprendido que no hay nada como el agua bendita para poner en fuga a los demonios y evitar que vuelvan nuevamente. También huyen de la Cruz, pero regresan; así que el agua bendita debe tener gran virtud."

Son palabras de Santa Teresa de Jesús, la Van Helsing española. Mucho se está tardando ya en hacer una película de "Santa Teresa Cazavampiros "

2. Encomendarse al arcángel San Miguel.

En caso de que el agua bendita no funcione, lo mejor es pasarse a San Miguel. Pero no me refiero a la cerveza, sino al capitán de mis ejércitos, que, según el Apocalipsis, venció al diablo. El Papa León XIII, un día que estaba dando misa ( no sabemos en qué condiciones) , tuvo una visión de San Miguel expulsando al demonio a los infiernos y estableció una oración en su nombre para luchar contra el Maligno.

3. Caer en la tentación.

Si ni el agua bendita ni San Miguel son eficaces, no queda otro remedio.

"La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal."

Óscar Wilde, "El retrato de Dorian Gray ".