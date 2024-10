YouTube prueba un nuevo diseño que elimina las fechas de publicación y el recuento de visualizaciones

YouTube, que en los últimos años ha implementado cambios significativos en su plataforma, está testeando un nuevo diseño en el que, además de la miniatura, solo aparecen el título y el nombre del canal, eliminando tanto la fecha de publicación como el número de visualizaciones. Esta propuesta, difundida el pasado 28 de octubre, ha sido recogida por VidIQ en X, donde mostraron capturas de pantalla del nuevo diseño, desatando una intensa conversación sobre las ventajas y desventajas de este posible cambio.

Este ajuste se suma a otros movimientos de la plataforma en los últimos años, como la eliminación de los "no me gusta" en 2021, una medida que generó un fuerte rechazo entre los usuarios. Para muchos, el recuento de "me gusta" y "no me gusta" sigue siendo una herramienta útil para evaluar la calidad de los vídeos. A pesar de la controversia, YouTube justificó la decisión como una manera de proteger a los creadores de ataques coordinados, aunque surgieron extensiones de navegador para restablecer la funcionalidad original.

Entre las opiniones de usuarios y creadores de contenido sobre el nuevo diseño, hay quienes piensan que el cambio podría perjudicar la experiencia de los usuarios. "Las visualizaciones y las fechas importan cuando eliges entre vídeos del mismo tema. Lo entiendo desde la perspectiva de producto, pero esto no es mejor ni para los espectadores ni para los creadores", comentó un usuario en X. Otro apuntó la importancia de la fecha para encontrar información actualizada: "No quiero ver un vídeo de hace seis años si busco algo reciente". Aunque, eso sí, no todos los comentarios son críticos; algunos usuarios ven con buenos ojos la posibilidad de eliminar el número de visualizaciones, ya que ciertos vídeos con recuentos más bajos suelen quedar en segundo plano.

Este experimento de diseño llega poco después de que se informara que YouTube está probando también una versión de suscripción Premium más económica, que ofrecería anuncios limitados en todos los dispositivos del usuario. Por lo que se ve, se vienen tiempos de cambio en la mayor plataforma de vídeo del mundo.