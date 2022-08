¿Es el anime el nuevo cine de culto de la Generación Z? Una reflexión viral en Twitter

Es natural que las generaciones más jóvenes rechacen frontalmente los gustos de aquellos que las precedieron, pero hay ciertos productos culturales que están tan establecidos, que ni siquiera el ansia por la innovación puede derribarlos. O, al menos, no podía hasta ahora. Una reflexión publicada a través de Twitter sobre la trascendencia del anime como producto cultural líder para los jóvenes ha hecho temblar a muchos, que siguen considerando a este género como "dibujos animados" sin valor. El debate generacional está servido.

Es de lo más normal que los miembros de las generaciones más envejecidas se sientan amenazados cuando ven que los productos que más aman caen en popularidad, en favor de otras propuestas más nuevas que no comprenden (ni se han esforzado en comprender, en la mayoría de los casos). La obsesión con proteger lo nacional y la xenofobia en lo cultural están a la orden del día en la opinión cultureta, pero no se puede luchar contra la mentalidad globalizada que tienen los más jóvenes. El último single de Blackpink puede ser igual de interesante que 'Despechá' de Rosalía; los personajes de 'El Juego del Calamar' pueden ser tan 'relatable' como los de 'Aquí No Hay Quien Viva'; y una película de animación ambientada en Japón puede disfrutarse tanto como la última comedia española que haya llegado a las salas de cine.

Para tranquilidad de estos devotos de lo nacional, solo hay que charlar un rato con cualquier miembro de la Generación Z para darse cuenta de la enorme apreciación que existe también entre ellos por los artistas españoles. Pero eso sí, no siempre por los clásicos: aquí también tenemos cine alternativo de lujo, grupos de música underground muy potentes y escritores jóvenes con mentes brillantes. ¡Si se busca apreciar lo de aquí, habrá que empezar por apreciar a los nuevos talentos, y no solo a los grandes del pasado!