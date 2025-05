¿Los besos no significan nada? Un debate sobre la infidelidad

Cuantos más debates surgen en torno a la infidelidad dentro de las parejas, más evidente parece que los límites de lo que se considera ser fiel y lo que no deben ser establecidos por cada pareja en concreto. Pero es inevitable que a veces, dentro de esas mismas parejas, surjan debates en los que no acaba de estar claro si un comportamiento cuenta o no como infidelidad, y los besos son uno de esos aspectos con los que existen opiniones más dispares.

Son muchos los que interpretan el beso como un acto de cariño o incluso como un simple gesto juguetón entre amigos. Son incontables las ocasiones en las que una pareja ha acabado discutiendo por una fotografía en la que uno de los dos sale dando un pico a otra persona; muchas veces, del género por el que se sienta atraído ese miembro de la pareja. Hay quienes creen que todo el mundo debe tener la libertad de repartir besos a quien considere, siempre y cuando no se trate de besos apasionados con un evidente tono sexual. Si existe una diferencia de opinión en la pareja, es probable que se tenga que respetar que se puedan tener ese tipo de muestras de cariño con otras personas, ya que cada uno tiene su forma de expresarse.

El problema llega, a veces, cuando estas muestras de cariño exageradas existen fuera de la pareja, pero no dentro de ella. Cuando una persona ve que su pareja da tanto a personas random, pero no tiene demasiados gestos con su novio o novia, existe una evidente diferencia en el trato, y es comprensible que haya quienes sientan celos o, al menos, cierta inquietud cuando ven que su pareja se comporta de puertas afuera de forma diferente a como es dentro de la relación. Este tipo de situaciones deberán aclararse, porque son el tipo de problemas que acaban haciéndose bola y llevándose por delante el esfuerzo de años de relación.