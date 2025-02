Cómo elegir tus prácticas universitarias y no arrepentirte de tu decisión

Infórmate de todas las opciones

Antes de que llegue el último curso de carrera, infórmate bien de aquellos procesos de selección que se van a celebrar para tu sector en ese año. Muchas empresas, tanto públicas como privadas, realizan sus selecciones de estudiantes en prácticas durante el verano antes de que comience el curso, o incluso con más antelación. Cuanto antes te informes de las ofertas que te interesan, mejor.

Vigila bien las ofertas de prácticas

Si, por el contrario, optas por responder a una oferta de prácticas ordinaria, lee bien todas las condiciones que se especifican en ella. Cuando una empresa exige que tengas experiencia o conocimientos profesionales para optar a unas prácticas, hay muchas más probabilidades de que quiera que cumplas la función de un profesional, y no la de una persona en formación.

Conoce las empresas

Hay que tener especial cuidado con aquellas empresas más pequeñas, desconocidas o extranjeras, ya que es mucho más probable que se aprovechen de tu falta de experiencia, y te pidan cosas con las que no tienes por qué cumplir. Antes de decir que sí, investiga a fondo la empresa en la que estás entrando, y trata de encontrar testimonios de otras personas que hayan trabajado o realizado sus prácticas allí con anterioridad.

No tengas miedo a preguntar

Las entrevistas no están solo para que las empresas te conozcan a ti, también deben ser tu oportunidad de preguntar todas tus dudas. No tengas miedo a meter la pata: más vale tenerlo todo claro, antes que decir que sí y luego arrepentirte porque había ciertos aspectos de esas prácticas que no te habían explicado bien.