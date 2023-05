Cómo sobrevivir a Mercurio retrógrado: advertencias para cada signo del zodiaco

Aries

Es probable que el terreno estudiantil o profesional sea el más afectado para los Aries durante Mercurio retrógrado, así que será mejor no tomar decisiones arriesgadas y esperar a que esta temporada pase para aplicar los cambios deseados.

Tauro

Las personas nacidas bajo el signo Tauro son conocidas por su terquedad y sus habilidades para el debate, pero durante estos días puede que sea mejor no mantener discusiones con tu entorno, ya que podrían generar heridas difíciles de sanar con las personas a las que más quieres.

Géminis

Los Géminis harán bien en no pasar mucho tiempo a solas durante lo que queda de Mercurio retrógrado, ya que los pensamientos tóxicos podrían hacer estragos. Trata de distraerte con planes en compañía de otras personas y corta el hilo de negatividad inmediatamente cuando sientas que estás cayendo en el pozo.

Cáncer

La tendencia de Cáncer a vivir las emociones de forma intensa y a glorificar el pasado pueden jugar en su contra durante Mercurio retrógrado. Las relaciones que cerraste quedaron atrás por una razón, no lo olvides.

Leo

Puede que Mercurio retrógrado te haga sentir más desconcentrado de lo habitual, pero no te preocupes, es una situación temporal que pasará en apenas unos días. Mientras tanto, trata de tomarte las cosas con calma y no seas demasiado duro contigo cuando cometas errores.

Virgo

Es probable que durante estos días sientas en ciertos momentos que nada te sale bien o que estás más torpe de lo que deberías, sobre todo en el aspecto social. No te fustigues y trata de aprovechar estos días para hacer un poco de introspección y vivir experiencias a solas.

Libra

Normalmente los Libra saben muy bien cómo caminar por la cuerda floja para mantenerse estables en situaciones que desequilibrarían a cualquiera; pero cuando eso implica contentar a los demás, puede que durante Mercurio retrógrado las cosas se tuerzan más de lo normal. Actúa con sinceridad y mira siempre por ti mismo antes que por los demás, si no quieres que acaben arrastrándote a situaciones desagradables.

Escorpio

Será uno de los signos más afectados por Mercurio retrógrado, junto a Tauro. No será buena época para las citas románticas o para conocer nuevas personas. Si vas a quedar con amigos, trata de no meterte en conversaciones que puedan resultar conflictivas, ya que es probable que acabes soltando comentarios desagradables que en realidad no querías decir.

Sagitario

Tus habilidades de comunicación se verán algo desajustadas durante estos próximos días. Si surge algún conflicto o discutes con una persona que te importa, tal vez sea mejor dejarlo estar unos días para poder resolverlo con calma más adelante, y evitar las confusiones.

Capricornio

Los nacidos bajo el signo de Capricornio sentirán que una nube negra los persigue durante estos días. Es importante recordar que incluso las tormentas más destructivas dan paso a cielos despejados, y solo será cuestión de días que la calma se restaure en tu vida.

Acuario

Es muy posible que durante estos días ocurra (si no ha ocurrido ya) un momento de tensión o conflicto bastante fuerte, ya sea interno o externo. Lo mejor será dejar este capítulo cerrado antes de que acabe Mercurio retrógrado, para poder enfrentar la siguiente etapa sin arrastrar lastres del pasado.

Piscis

Puede que sientas que algunos de los pilares más importantes de tu vida se desajustan un poco durante estos días: no te preocupes, ninguno de ellos caerá de forma definitiva. Céntrate en curar tus emociones negativas y las cosas volverán a su lugar sin necesidad de que intervengas.