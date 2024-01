¿Cuánto tiempo hay que pasar conociendo a una persona antes de pedirle salir? Esto es lo que opinan las redes

No hay nada que guste más a los usuarios de X (Anteriormente Twitter) que dar su opinión sobre temas ajenos y unirse a los debates que nacen dentro de esta red social. Y, en esta ocasión, la publicación de un chico que celebraba que ha empezado una relación con la chica que le gusta ha sido lo que ha detonado una nueva discusión. Aunque de primeras pueda resultar un tema extraño sobre el que opinar, lo que ha provocado una división de opiniones ha sido el tiempo que ha tardado el chico en empezar a salir con ella, ya que ha revelado que ha tardado diez meses en pedírselo.

Esto es algo que ha sorprendido a varios usuarios, porque consideran que ha tardado mucho en empezar la relación: pero que también ha recibido los aplausos de muchos otros, ya que creen que es maravilloso que ambos se hayan tomado el tiempo de conocerse antes de empezar a salir. Y, a raíz de esto, los usuarios no han tardado en debatir sobre ello, de forma que los primeros confiesan que, si estuvieran en la posición de esta chica, se sentirían muy inseguros al no saber qué son, motivo por el que posiblemente no hubieran aguantado tanto tiempo sin saber hacia dónde iba su relación.

Pero, por otro lado, hay quienes agradecen que se haya tomado tanto tiempo para conocer a la otra persona, ya que creen que, cuando uno se ennovia rápido, es mucho más probable que acaben cortando al poco tiempo de salir, ya que terminan dándose cuenta de que no encajan con la otra persona. Además, muchos han criticado el hecho de que la sociedad esté acelerando cada vez más todo, incluyendo el inicio de las relaciones y de conocer a las personas, algo que provoca que sea todavía más difícil tener una relación estable.

Finalmente, hay quienes han cerrado esta discusión al señalar que no todos necesitan el mismo tiempo para conocerse antes de crear un vínculo lo suficientemente fuerte para empezar una relación con la otra persona. Y, precisamente por eso, nadie debería juzgar el tiempo que se tomen los demás, ya que cada uno tardará el que ellos sientan que es el correcto.